Česká firma TRL Space buduje v Africe vesmírný ekosystém. Z Rwandy chce učinit centrum pro stavbu malých satelitů

Česká kosmická společnost TRL Space, která ve Rwandě staví družici, jež bude sloužit k pozorování Země, nově chystá i vůbec první africkou misi k Měsíci. Ta odstartuje už v nejbližších měsících, přičemž podílet se na ní bude také tamní vesmírná agentura. Budoucí mise je dalším krokem na cestě k uskutečnění vize TRL Space, která chce z Rwandy učinit africké centrum pro stavbu malých satelitů.

Funkčnost a odolnost svých technologií, jež se mají v budoucnu pohybovat třeba v radioaktivním okolí Měsíce, firma plánuje otestovat tak, že ji do vesmíru vynese satelitem v rámci mise TROLL plánované na polovinu tohoto roku. Konkrétně tímto krokem prověří třeba speciální kameru a laser, jehož úkolem je zefektivnit měření vzdáleností mezi Měsícem a satelitem. Kamera bude mít zároveň za cíl pořídit pro rwandskou vesmírnou agenturu vůbec první vlastní fotografie.

Mapování zemědělství i ochrana goril

Zatímco družice pro měsíční misi ve rwandské pobočce, kterou TRL Space otevřela loni na podzim, teprve vznikne, již nyní se pracuje třeba na satelitu, který má sloužit pro monitorování této 14milionové země. Pod drobnohledem bude mít celý stát, čímž zajistí data určená pro sledování zemědělství, střežení hranic i zaznamenávání změn klimatu, což je důležité například při ochraně goril ve volné přírodě.





„Našim záměrem není tyto technologie do země pouze dodávat. Do oblasti přinášíme přidanou hodnotu. Chceme zavést nové kosmické technologie, díky kterým zvýšíme ekonomickou a životní úroveň celého regionu,“ vysvětluje generální ředitel TRL Space Petr Kapoun s tím, že do inovativní spolupráce chce investovat přes dva miliony dolarů. Své know-how do země hodlá přinést kooperací s vládou, univerzitami a výzkumnými organizacemi.

Postupem času vznikne družic určených pro Afriku více. A zatímco na realizaci té první budou spolupracovat evropští i afričtí experti společně, následující budou převážně v kompetenci místních odborníků. Nakonec má v Africe vyrůst celá kompletní konstelace družic, jež zajistí pravidelné a dostatečné snímkování celého kontinentu.

„Rwanda je země s velkým potenciálem pro naše firmy. Díky progresivní legislativě a velmi nízké byrokracii při zakládání a vedení projektů se nabízí jako místo, kde lze vyzkoušet inovativní řešení pro celou Afriku,“ říká velvyslankyně České republiky Nicol Adamcová. TRL Space je dle ní přesnou ukázkou toho, jak by měla ekonomická diplomacie vypadat a jak ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí exportovat a rozvíjet investice v zahraničí.

Jejich práce si cení i prezident

Snahu české firmy šířit své know-how na africkém kontinentě ocenil také český prezident Petr Pavel, a to v rámci návštěvy Rwandy. Do té zamířil kvůli připomínce 30. výročí genocidy, setkal se ale i právě se zaměstnanci TRL Space. Kromě obecné iniciativy firmy vyzdvihl také fakt, že svým působením v Africe napomáhá brněnská společnost vyvážit roli Číny a Ruska.

Kromě Rwandy se TRL Space zaměřuje na rozvoj spolupráce i s ostatními africkými zeměmi. Díky úspěšným jednáním v dalších státech střední a východní Afriky to vypadá, že si firma brzy připíše další úspěch a v řadě již druhou zemi ze sedmi států takzvané Eastern African Community. Ještě letos se přitom hodlá zaměřit i na další kontinenty.

Již nyní na evropském trhu spolupracuje na různých misích s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Aktuální je například mise Lunar Geology Orbiter (LUGO), jejímž cílem je průzkum měsíčních podpovrchových struktur, a to do roku 2030. Vizí společnosti je dostat českou vlajku na Měsíc a své produkty a služby na všechny kontinenty světa.