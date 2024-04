Aby řízení projektů bylo přehlednější. Češi si v aplikaci Freelo založili už přes 12 milionů úkolů, používají ji v CZC, DVTV i na Spartě

Speciální šablony, myšlenkové mapy nebo třeba časové osy. To jsou jen jedny z mnoha vychytávek české aplikace Freelo, jež lidem usnadňuje týmovou spolupráci při plnění různých úkolů. Pardubická společnost, kterou v roce 2015 založili Jan Kulda, Karel Borkovec a Karel Dytrych, nyní oslavila sto tisíc registrovaných uživatelů.

Pozoruhodné jsou ale i další statistiky. Jako třeba fakt, že od spuštění Freela jeho zákazníci vytvořili více než 12 milionů úkolů napříč 350 tisíci projekty. Z dat společnosti přitom vyplývá, že lidé průměrně dokončí jeden úkol za necelých 39 dní od založení. Takzvané hlavní úkoly pak uživatelé v průměru dokončí za 41 dní, kdežto podúkoly jim zaberou necelý týden. A medián splnění úkolu je rovněž necelý týden.

„Čtyřicet dní na úkol může vytvářet dojem, že lidé pracují pomalu. Do statistiky se však promítá dlouhodobost vybraných úkolů, které se mohou dle náročnosti protahovat až do řádů měsíců. Na druhé straně však naši uživatelé téměř čtvrtinu úkolů splní v den vytvoření a 12 procent dokonce do hodiny,“ říká Dytrych, který Freelo řídí z pozice CEO.





Začátek roku ve znamení rychlého růstu

Pardubická platforma svoji činnost původně zahájila jako malý projekt několika přátel z tamní univerzity. Během uplynulých devíti let se ale firma výrazně rozrostla, takže její aplikace už v současnosti pomáhá s organizací práce několika tisícům týmů po celé České republice a na Slovensku.

Společnosti se zároveň daří každým rokem růst o několik desítek procent. Třeba vloni Freelo dosáhlo obratu přes 30 milionů korun, což je o 45 procent více než v roce 2022. První měsíce letošního roku pak firma odstartovala z tohoto pohledu s téměř 60procentním meziročním nárůstem.

„Rostoucí obliba naší aplikace je pro nás důkazem, že u nás chyběl nástroj, který by byl v češtině a zároveň snadný na ovládání a orientaci. Díky připraveným šablonám se naši uživatelé připojí, založí úkol a mohou se bez složitého nastavování vrhnout do práce. Jsem rád, že tato jednoduchost a použitelnost láká čím dál více uživatelů,“ tvrdí Dytrych. Popularitu aplikace Freelo dokazuje také to, že si ji oblíbily i významné české firmy jako inSPORTline, CZC.cz, DVTV nebo fotbalový klub Sparta.

Aplikace pomůže s vystavením faktury

Podstatnou výhodou řešení od Freela je podle firmy skutečnost, že aplikace lidem nabízí šablony vytvořené specialisty z různých oborů. Kromě toho je její součástí i plánovací kalendář nebo „to-do listy“ v režimu takzvaného kanban zobrazení pro co největší přehled o práci jednotlivých členů týmu.

Další předností je pak integrace finančního řízení projektu, které zahrnuje měření času stráveného nad daným úkolem, což se následně promítá do celkového rozpočtu. Propojení s účetním softwarem navíc zákazníkům zajišťuje snadnou možnost vystavit fakturu.

„Ve Freelu přinášíme do pracovního prostředí nástroj, který usnadňuje a zefektivňuje způsob, jakým týmy spolupracují a řídí své projekty. Miliony splněných úkolů, jimiž lidé posouvají své kariéry a byznysy, jsou pro nás motivací k dalšímu rozvoji a inovacím,“ uzavírá Dytrych.