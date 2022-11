Cena ojetých vozů mírně klesla. Nepoctivých prodejců bude přibývat, varuje ředitel společnosti Cebia

Otálení s koupí ojetého automobilu se potenciálním majitelům momentálně nemusí vyplatit. Jejich cena sice v posledních měsících klesá, spolu s ní však pravděpodobně utrpí i kvalita nabízených vozů. Zákazníci navíc ušetří jen v řádech tisíců. „Oproti prvnímu pololetí se ke konci září ceny snížily v průměru o dva tisíce korun, což je vzhledem k průměrné ceně vozu 287 tisíc zanedbatelná částka,“ komentuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Jelikož na prodejce dolehla současná, více než 15procentní inflace, o výraznějším snižování cen nemůže být v tuto chvíli řeč. „Každý by si měl posoudit, jak moc rychle auto potřebuje a zda je pro něj snížení ceny o pár tisíc korun důležité,“ říká Pajer.

S koupí vozu je nyní podle šéfa Cebie lepší příliš neotálet. Na druhou stranu zdůrazňuje, že by se zákazníci měli mít velmi dobře na pozoru – s tím, jak budou požadovat nižší ceny, totiž bude přibývat nepoctivých prodejců, kteří mají v úmyslu vykupovat vozy s vidinou výdělku ještě levněji. To jinými slovy znamená, že budou zájemcům nabízet automobily se skrytými vadami, zatajovat jejich havárie a stáčet tachometry. „V této situaci drahých energií a vysoké inflace je pochopitelné, že se lidé snaží na autě co nejvíce ušetřit, bohužel se však často nechtějí vzdát toho, jaký vůz za sníženou cenu požadují, a to přináší problémy,“ popisuje dále Pajer.

Atraktivní nabídky je třeba prověřit

V případě, že zájemce nemá na výběr a je nucen rozpočet na auto snížit, doporučuje Pajer raději volit vozidla se starším rokem výroby nebo ty s vyšším nájezdem kilometrů. „Výhodné koupě mohou existovat, ale z našich zkušeností bývají auta, která se prodávají za lákavou cenu, v nějakém směru vadná,“ konstatuje Pajer.

U atraktivních cenových nabídek je proto na místě vždy prověřit historii daného vozu. Učinit tak lze hned na několika stránkách, včetně té společnosti Cebia, kde po zadání VIN kódu automobilu zákazník ihned uvidí, jestli má vůz stočený tachometr či zatajenou havarijní minulost. V případě nehody pak zjistí také to, k jak velké škodě ve skutečnosti došlo. K náhledu jsou navíc i fotografie havárie, servisní historie, skutečný rok výroby a první registrace v Česku i jinde ve světě.

Tímto způsobem mohou potenciální noví majitelé odhalit rovněž to, zda se na vůz nevztahují svolávací akce výrobce či zda vozidlo nebylo provozováno jako taxi. Součástí prověření je i podrobný návod na kontrolu originality vozidla, tedy na kontrolu toho, zda se ve skutečnosti nejedná o jiné auto, kterému byla dána falešná identita z důvodu zakrytí krádeže nebo skutečnosti, že vůz byl smontován z několika havarovaných vozidel.