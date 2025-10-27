Cena kávy se stále drží vysoko. A až na výjimky s největší pravděpodobností zdraží i Čechům

Se zdražováním kávy se v současnosti potýká celý svět, a ani Evropa není výjimkou. Oblíbená arabika se aktuálně dle serveru Trading Economics prodává kolem čtyř dolarů za libru (0,45 kg). To je zhruba o 30 centů méně než letos v únoru, avšak v meziročním srovnání je zde patrný takřka 60procentní nárůst.
Zástupci společnosti EFICO, která propojuje pěstitele s pražírnami a na jejíž data se odkazuje firma Upraženo, tvrdí, že kávový trh prochází největší proměnou za poslední dekádu. Důvodem přitom nejsou jen klimatické výkyvy nebo slabší sklizeň v Brazílii, která letos klesla o více než pět procent, ale také nové evropské regulace týkající se bioprodukce. Pro spotřebitele výše zmíněná situace znamená, že cena oblíbeného nápoje může dále růst. Tím spíš když je do celé rovnice potřeba zahrnout i několik ostatních faktorů.
Kromě omezené nabídky bio kávy se jedná třeba o rostoucí náklady na dopravu a změnu sazby DPH. A zatímco některé pražírny se na nastalou situaci připravily předem a zatím ji zvládají bez výrazného zdražování, jiné přiznávají, že si jejich zákazníci opět připlatí.
Regulace spojené s bio kávou
Od října 2025 musí producenti mimo EU splňovat stejné standardy ekologické produkce jako farmáři v Evropě. Dosavadní systém uznávání zahraničních certifikátů skončil, což drobným pěstitelům přináší nové administrativní povinnosti. Tyto změny zpomalují dodávky a vytvářejí tlak na celý dodavatelský řetězec, protože část bio kávy se na Starý kontinent dostává pomaleji.
Dopady jsou patrné už nyní. Evropský trh s bio kávou se potýká s omezenou nabídkou, což zvyšuje ceny a nutí pražírny i distributory hledat alternativní zdroje. „Drobní pěstitelé se musejí potýkat s další certifikací, což zvyšuje jejich náklady a zpožďuje dodávky,“ potvrzuje za Upraženo Adéla Ladman.
Zástupci pražíren oslovených redakcí Euro.cz nicméně poukazují i na další globální faktory, které oblíbený nápoj zdražují. „Cena kávy na světovém trhu roste, a to celkově zvyšuje i cenu pro zákazníky. Kromě změn klimatu v producentských zemích za to můžou i celní bariéry ve Spojených státech, problémy v Rudém moři zvyšující cenu dopravy nebo výrazně rostoucí poptávka po kávě v Číně,“ vysvětluje Daniel Kolský z mamacoffee.
Nezapomíná ale ani na některé ryze domácí vlivy, jako třeba na zmíněnou úpravu v oblasti dani z přidané hodnoty: „Nejvíce se ceny zvýšily po změně sazby DPH na začátku roku 2024 a přesunu kávových nápojů do 21procentní sazby. Spolu s předchozími inflačními dopady a s růstem mzdových nákladů to dál vede ke změně ceny pro koncové zákazníky.“
Dopad na české pražírny
Na rostoucí kupní ceny kávy musí pochopitelně pražírny reagovat. Některé z nich zatím, jak již bylo řečeno, čerpají ze strategických nákupů a dlouhodobých smluv, díky čemuž mohou zdražování dočasně zamezit. Ba dokonce výjimečně zmiňují i možnost toho, že by šly se svou cenou přechodně dolů.
„Díky dlouhodobé spolupráci s partnery jsme nakoupili zelené zrno za nejnižší ceny za posledních 18 měsíců. Protože si držíme stabilní marži, věříme, že v příštím období budeme moci kávu dokonce zlevnit,“ dodává Ladman.
Naopak jiné pražírny se ocitají ve složité situaci. A to nejen kvůli rychle se měnícím cenám a zpožďování dodávek, ale také růstu nákladů na mzdy. „I když zrnková káva zdražuje řádově o desítky procent, náklady kaváren na jedno espresso vzrostly v jednotkách korun. Daleko dramatičtější byl v posledních letech nárůst mezd, který kavárny nutil zdražovat daleko více,“ uzavírá Jakub Svatoň z Dos Mundos.