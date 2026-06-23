Bývalý rakouský kancléř Kurz uspěl se svým technologickým startupem. Jeho firma chrání státy před kyberútoky

Kurzova politická kariéra měla raketový nástup. V pouhých dvaceti sedmi letech se stal ministrem zahraničí a o čtyři roky později už sám vedl vládu. Po rezignaci na post rakouského kancléře v důsledku obvinění z korupce se ale nevydal na dráhu poradce nebo lobbisty jako řada jeho kolegů. Místo toho zamířil do Tel Avivu, kde se spolu s někdejším šéfem izraelské NSO Group Shalevem Huliem a expertem na kyberbezpečnost Gilem Dolevem stal zakladatelem zmíněného DREAMu.
Firma byla založena v lednu 2023, přičemž jejím cílem je poskytovat státům ochranu před útoky, které stále častěji míří na veřejné instituce, energetiku, vodárenské systémy, zdravotnictví nebo další části kritické infrastruktury. „Když jsme společnost před třemi a půl lety zakládali, netušili jsme, jestli bude fungovat. O to více nás těší, že ji dnes můžeme dál budovat,“ řekl Kurz Business Insideru.
Tři miliardy za tři a půl roku
DREAM nyní uzavřel investiční kolo Series C v objemu 260 milionů dolarů. A dosáhl tak třímiliardové valuace, přestože funguje jen zhruba tři a půl roku. K hlavním investorům patří Bicycle Capital a Group 11, další prostředky vložily například Bain Capital Ventures, Tru Arrow Partners či Antler.
Podle Reuters loni Kurzův startup dosáhl prodejů za přibližně téměř 300 milionů dolarů a aktuálně zaměstnává asi 350 lidí. Bývalý kancléř zároveň uvedl, že i letos se podnik dostal do zisku, přičemž jeho další růst má podpořit rozšiřování aktivit v Abú Zabí i vznik vývojového centra v Německu, pro které firma nyní vybírá konkrétní lokalitu. Pozoruhodné je ale i samotné tempo toho, jak rychle se Kurzova firma zhodnocuje. Její valuace se totiž za necelý rok a půl zvýšila takřka na trojnásobek.
AI, kterou budou řídit samotné státy
Firma ve svém portfoliu spojuje zkušenosti kyberbezpečnostních specialistů a umělé inteligence vyvinuté přímo pro obranu před digitálními útoky. Její systémy mají vyhledávat slabiny a rozpoznávat hrozby dříve, než útočníci do citlivých sítí proniknou. Nesoustředí se přitom na běžné B2B zákazníky, ale hlavně na vlády a instituce spravující strategickou infrastrukturu.
Sám Kurz je přesvědčený, že se podobné nástroje brzy stanou nutností. „Příští kybernetická válka bude válkou jedné umělé inteligence proti druhé,“ podotkl s tím, že právě z toho důvodu DREAM kombinuje práci bezpečnostních expertů s AI modelem, jenž má rozpoznávat čím dál sofistikovanější útoky včetně těch, na jejichž přípravě se už umělá inteligence sama podílí.
Důležitou součástí Rakušanova byznysu je důraz na technologickou suverenitu. Konkrétně je toho názoru, že státy mohou jeho nástroje provozovat a řídit samy, aniž by citlivá data posílaly do externího cloudu nebo se stávaly závislými na amerických či čínských firmách. „Země by neměly spoléhat ani na USA, ani na Čínu,“ vysvětlil Kurzův obchodní partner Hulio. „Vytváříme proto řešení, která vlády samy vlastní, provozují a kontrolují.“ dodal.
Politická praxe jako zásadní výhoda
Dle zakladatelů DREAMu by právě ona nezávislost mohla být pro veřejné instituce zajímavá při nejmenším stejně tak jako samotné technické řešení, protože kybernetických zločinů spojených s geopolitickými problémy výrazně přibývá. V této souvislosti se Hulio nechal slyšet, že firma už pomohla zastavit rozsáhlé útoky spojované s Čínou, Ruskem, Íránem a Severní Koreou. Takové tvrzení sice nelze snadno ověřit, ale minimálně poukazuje na to, na jaké zákazníky jejich společný startup cílí.
Sám Kurz do projektu přináší praxi s fungováním státní správy, bezpečnostních institucí i mezinárodních vztahů. Hulio, který stojí za technologickým know-how firmy, zase nabízí bohaté zkušenosti z oboru, neboť jeho NSO Group stojí za vývojem kontroverzního softwaru Pegasus, který byl spojovaný s odposlechy. DREAM se každopádně již od samého začátku vymezuje jako firma zaměřená výhradně na obranu, nikoli na vytváření nástrojů pro sledování či útoky, zdůraznili spoluzakladatelé.