Brno chce dobýt Evropu. JIC Ventures pošle do startupů 400 milionů, přidávají se CTP, Česká spořitelna i Jan Barta

Jana Chuchvalcová
Ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek
Autor: JIC (publikováno se svolením)
Moravská metropole se v posledních letech profiluje jako jedno z center technologických inovací ve střední Evropě. K jeho posunu na vyšší úroveň nyní přispívá inovační agentura JIC, která zahájila činnost nového venture kapitálového fondu JIC Ventures. Ambicí zakladatelů je podpora růstu technologických startupů z Česka a střední Evropy a transformace tuzemské ekonomiky. Fond, který bude investovat zhruba 400 milionů korun, se zaměří na firmy v raných fázích vývoje. Jeho oficiální launch podpořil svou účastí i český prezident Petr Pavel.

Vlastní investiční aktivity rozvíjí agentura JIC již od roku 2015, přičemž od té doby vložila menší částky do 14 startupů coby koinvestor a podpořila 1 300 projektů, včetně hvězd jako Kiwi.com, Y Soft či Flowmon. Mezi 50 nejlepších startupových hubů v Evropě ji dokonce zařadil i deník Financial Times.

Nyní se JIC posouvá do pozice lead investora, který startupy nejen financuje, ale také jim aktivně pomáhá v růstu na globální úroveň, což není v českém prostředí až tak obvyklé. Prostřednictvím nového fondu plánuje v horizontu čtyř let investovat zhruba do dvaceti projektů s vyšší přidanou hodnotou, přičemž jednotlivé investice se mohou vyšplhat na částku až jeden milion eur (24,5 milionu korun).

Češi volají po zavedení systému daňově zvýhodněných investic do startupů. V Británii se díky tomu podařilo získat takřka bilion korun
Přečtěte si také:

Češi volají po zavedení systému daňově zvýhodněných investic do startupů. V Británii se díky tomu podařilo získat takřka bilion korun

„Jen za posledních pět let dosáhly firmy podporované JIC exitů v hodnotě 16 miliard korun. Nový fond jsme iniciovali proto, aby vznikalo ještě více globálně úspěšných startupů, které položí základ nové ekonomiky Česka a budou posilovat celou Evropu,“ potvrdil šéf JIC Petr Chládek.

Zázemí pro růst

Podle vedení fondu a investorů stojí za jeho vznikem dlouhodobě budovaný inovační ekosystém na jižní Moravě. JIC spolupracuje s univerzitami a rozvíjí talenty i firmy od prvních nápadů až po globální expanzi. Dlouhodobě je podporuje prostřednictvím inkubačních a akceleračních programů. Ty propojují zakladatele společností s mentory, investory i akademickým prostředím.

„Úzce spolupracujeme s univerzitami, kde je velký potenciál deep tech projektů a máme silný vlastní přístup k investičním příležitostem,“ zmínil Radim Kocourek, který fond vede spolu s Milošem Sochorem. Pod jejich dohledem se nový investiční vehikl zaměří při výběru startupů na oblasti, které JIC již podporuje. Patří k nim kyberbezpečnost, deep tech, SaaS, vesmírné technologie, elektronová mikroskopie, polovodičový průmysl a design čipů či obranné a duálně využitelné inovace, jak pro Euro.cz uvedla mluvčí JIC Jana Pokorná.

Boj o technologické mozky se přiostřuje. Finsko láká Američany na rychlá víza i lepší životní rovnováhu
Přečtěte si také:

Boj o technologické mozky se přiostřuje. Finsko láká Američany na rychlá víza i lepší životní rovnováhu

JIC Ventures se zaměří především na startupy v takzvané pre-seed a seed fázi s fokusem na firmy z Česka a Slovenska. Budeme se ale také dívat na celou střední a východní Evropu, například do Polska nebo Rakouska,“ upřesnila.

Unikátní struktura

Výjimečnost fondu spočívá v jeho struktuře. Většinu kapitálu tvoří soukromí investoři, přestože vznikl z iniciativy veřejné inovační agentury, jejímiž zřizovateli jsou Jihomoravský kraj, město Brno a čtyři tamní univerzity. Kraj navíc do fondu vstoupil jako investor, což je v rámci Česka i střední Evropy dosud nevídané.

JIC Ventures zároveň ještě není finálně uzavřený, takže představuje příležitost ke vstupu i pro další kvalifikované investory. Aktuálně disponuje aktivy ve výši 320 milionů korun, do léta by však měl mít k dispozici již zmíněných 400 milionů.

Dosud se do projektu zapojily čtyři desítky investorů, a to jak velké evropské společnosti, tak úspěšní čeští byznysmeni. Najdete mezi nimi například největšího evropského developera a vlastníka průmyslových parků CTP, Českou spořitelnu nebo známého podnikatele Jana Bartu, jenž patří mezi klíčové partnery Pale Fire Capital.

Stát na vědě a výzkumu dlouhodobě šetří a čím dál více se vzdaluje evropskému průměru. Inovace musejí táhnout firmy
Přečtěte si také:

Stát na vědě a výzkumu dlouhodobě šetří a čím dál více se vzdaluje evropskému průměru. Inovace musejí táhnout firmy

Své jméno s JIC Ventures spojili ale také Rodinný holding majitelů společnosti IDEA StatiCa, Biskupství brněnské, firmy Artin či Kinalisoft, zakladatel firmy Sewio Milan Šimek, zakladatel NenoVision Jan Neuman a další. Zároveň platí, že někteří podnikatelé do fondu neinvestují jen vlastní peníze, nýbrž i cenné know-how. 

„Před lety jsme začínali na JIC jako technologický startup a víme, jak důležité je mít v rané fázi podporu zkušených mentorů. Chceme přispět nejen kapitálem, ale i zkušenostmi.,“ dodal šéf IDEA StatiCa Juraj Šabatka.

