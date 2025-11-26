Mír udržuje síla, ne ústupky. Vzniká první mapa obranných a duálně využitelných inovací ve východní Evropě, podílejí se na ní i čeští DEPO Ventures

Navzdory probíhajícím jednáním mezi spojenci ruská dobyvačná válka na Ukrajině pokračuje. Její výsledek přitom podle řady politiků neovlivní jen budoucnost napadené země, ale bude mít přímý dopad i na bezpečnostní situaci v celé Evropě, a to na desetiletí dopředu.
Potíž je, že evropské země braly mír na Starém kontinentu jako naprostou samozřejmost a dlouhá léta nevěnovaly investicím do vlastní obrany dostatečnou pozornost. To se však nyní – i po nátlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa – začíná postupně měnit.
Jak si tedy Evropa bezmála čtyři roky od zahájení invaze ruských vojsk do sousední země stojí? Jaké jsou z hlediska obrany její silné stránky a v čem naopak pokulhává? Na jaké startupy a další podniky se při zajišťování vlastní bezpečnosti může spolehnout a kde vzít potřebné know-how? To vše si dal za úkol zmapovat zbrusu nový projekt připravovaný šesti předními obrannými VC fondy ve spolupráci s prediktivní platformou pro tržní zpravodajství Dealroom.
Inovace jako forma skutečného odstrašení
Ze zprávy Tough Tech by the Tough Ten, pod kterou jsou podepsaní i čeští DEPO Ventures a která sleduje, jak jednotlivé státy mobilizují talent, kapitál a technologie v reakci na nové bezpečnostní podmínky, vyplývá, že v zemích na východě Evropy se v posledních letech a měsících daly věci skutečně do pohybu. Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko jasně předbíhají zbytek kontinentu v kritických inovacích. Podíl takzvaných toughtech startupů v těchto státech vzrostl ze sedmi procent v letech 2019 až 2022 na šestnáct mezi lety 2023 až 2025. Zbytek Evropy se přitom ve stejném období posunul z pouhých pěti na deset procent.
„Toughtech je nová konkurenční výhoda Evropy. Startupisté na východním křídle dokazují, že skutečným odstrašením jsou inovace. S bezprecedentním kapitálem připraveným k nasazení do odolných, duálně využitelných a průmyslových technologií Evropa nikdy neměla otevřenější okno příležitosti – ani větší odpovědnost – budovat technologie, které zajistí její budoucnost,“ říká Jarosław Pilarczyk, provozní partner společnosti Balnord, která se na zprávě rovněž podílela.
„Mír udržuje síla, ne appeasement. Skutečné odstrašení vyžaduje špičkové technologie, kvalifikované lidi, kteří je dokážou používat, a průmyslové kapacity k udržení obojího,“ přidává se Petr Šíma, partner DEPO Ventures. „Naší výhodou je synergie: zavedené obranné firmy poskytují ověřené platformy, startupy přinášejí průlomové inovace a kapitál umožňuje rychlé škálování. Společně vytváříme ekosystém, který zajistí, že by si nás žádný protivník netroufl vyzvat,“ dodává.
Do toughtechu půjde letos čtvrtina veškerých VC investic
Zmíněná zpráva uvádí, že do konce letošního roku má do toughtechu směřovat celkem 53 procent veškerých evropských investic alokovaných v sektoru deep technology, které zároveň tvoří takřka čtvrtinu všech finančních prostředků investovaných v rámci rizikového kapitálu. To představuje jasný posun od „pohodlného“ softwaru ke kapitálově náročnému hardwaru a duálním řešením využitelným jak v civilním prostředí, tak v obraně, jež v sobě zahrnují nástroje umělé inteligence, kvantové technologie, energetiku, hypersoniku či komunikaci nové generace.
„S rostoucím geopolitickým napětím tato zpráva vůbec poprvé přináší souhrnné vhledy do trendů obranných inovací, klíčových hráčů ekosystému, dostupných finančních nástrojů a nejzajímavějších startupů, které stojí za sledování a navazování partnerství. Život na hranicích Evropské unie a zkušenost se sovětsko-ruskou okupací v našem životě nás všechny učinily výrazně vnímavými k ceně, kterou musíme platit za ochranu svobody a způsobu života. V současnosti nejvyšší cenu platí bojovníci za svobodu a lidé na Ukrajině. Zde v Evropě musíme zajistit, aby čas, který ještě máme, byl využit co nejlépe – investicemi do odstrašení, budování naší odolnosti, inovací, schopností a konkurenceschopnosti,“ burcuje Viktorija Trimbel, výkonná ředitelka Coinvest Capital, která zprávu iniciovala.
Investice za miliardy dolarů
Ze zprávy, jež vychází z veřejných tržních dat, publikovaných ve standardizované podobě pro první spolehlivé přeshraniční srovnání, která jsou doplněna poznatky investorů z praxe, plyne, že do oblasti kvantových počítačů, kryptografie a senzoriky bylo jen od roku 2019 v zemích od Baltu po Černé moře investováno na 606 milionů amerických dolarů. Odvětví vesmíru a kosmických satelitů se za stejné období dočkalo investic v celkové výši 703 milionů, zatímco energetická bezpečnost a připravenost na zdravotní krize hlásí finanční injekce 253, respektive 166 milionů dolarů.
„Obrana východního křídla (Severoatlantické) aliance neznamená jen přítomnost, ale i připravenost. Podpora a škálování místních inovací je pro tuto snahu zásadní. Jejich technologie, formované potřebami schopností jednotlivých zemí – od senzoriky přes autonomii až po zabezpečené komunikace – pomáhají zajistit, aby naše předsunuté obrany byly chytřejší, rychlejší a více propojené. Růst těchto inovativních firem posiluje nejen východní křídlo, ale i kolektivní technologický náskok Aliance,“ zdůrazňuje Patrick Schneider-Sikorsky, partner NATO Innovation Fund, který je podobně jako DEPO Ventures a Balnord pod zprávou rovněž podepsán.