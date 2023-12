Boxy, kam se podíváš, nová depa a záplavy kurýrů. Na vrchol nákupní sezóny se logistické společnosti připravují i celý rok dopředu

Online nakupování je proces, který k vánočním svátkům už nějaký ten pátek neodmyslitelně patří. A co víc, každoročně přibývá těch, kteří si bez něj svátky už dost možná ani neumí představit. To kromě samotných e-shopů dostává pod silný tlak také logistické společnosti, které objednané zboží přepravují do samoobslužných boxů, výdejních míst či přímo ke dveřím zákazníků. Na vánoční nákupní sezónu, která se na jejich ročním obratu podílí až 50 procenty, se proto chystají už několik měsíců dopředu, ne-li dokonce celý rok.

„Na vrchol sezóny se vždy připravujeme ihned, jakmile skončí sezóna předcházející, tedy již od ledna daného roku. Na jeho začátku vždy analyzujeme čísla a data z poslední sezóny a zjištěné informace implementujeme postupně do všech našich procesů,“ uvádí pro Euro.cz Simona Kijonková, zakladatelka a generální ředitelka Packeta Group, pod kterou spadá logistická služba Zásilkovna.

Dostatek boxů je základ

Kijonkové společnost přípravy nepodcenila ani letos. „Predikujeme objemy zásilek, optimalizujeme fungování celé infrastruktury – tedy depa, výdejní místa, Z-BOXy a jejich kapacitu, a samozřejmě také zajišťujeme dostatečný počet dodávek, kamionů i řidičů,“ dodává podnikatelka s tím, že nově například otevřeli depo v Brně, v rámci Evropy pak ve slovenské Nitře či Zvolenu a v polské Bielsko-Białe.

„V letošním roce došlo také k optimalizaci naší sítě Z-BOXů. Některé Z-BOXy jsme přesunuli na pro zákazníky výhodnější a lépe dostupná místa nebo jsme ke stávajícím Z-BOXům přidali sloupce, aby pojaly více zásilek,“ říká Kijonková a vzápětí doplňuje, že se zvládnutím předvánočních nákupů její firmě pomáhá i hustá síť výdejních míst, kterých navíc neustále přibývá. Jen v Česku jich má Packeta v současnosti více než 8800, z toho 3500 představují právě zmíněné boxy.





Několik měsíců dopředu se na Vánoce připravuje i dopravní společnost DPD, jež před svátky strategicky navýšila počet kurýrů na 1750, což je oproti zbytku roku o čtvrtinu více. Významnou roli budou stejně jako loni hrát také samoobslužné boxy a výdejní místa Pickup, jejichž obliba u zákazníků prý neustále roste.

„V sezóně nám určitě pomůže fakt, že jsme síť výdejních míst a boxů letos rozšířili na více než 3500 v Česku a 97 tisíc po celém světě v rámci největší evropské doručovací sítě Geopost, do které patříme,“ vysvětluje redakci generální ředitel Miloš Malaník. Rychlejší odbavování zásilek pak zajistí i nové energeticky soběstačné DPD Pickup Boxy opatřené solárními panely. Ty společnost rozmisťovala napříč Českou republikou – od Aše po Karvinou.

Největší kapacita v historii

Služba PPL do sezóny 2023 vstoupila s největší kapacitou ve své historii, a to konkrétně s 29 body v logistické síti – včetně nových dep a mezinárodního překladiště v Hradci Králové. Vedle toho letos přinesla řadu digitálních a inovačních novinek, jako je třeba mobilní aplikace moje PPL.

„Kromě přepravní sítě se rozrůstá i síť našich výdejních míst, ať už jde o PPL Parcelshopy, PPL Parcelboxy či boxy třetích stran, díky kterým jsme i pro letošní sezonu schopni odbavit a doručit extrémně vysoké množství zásilek, a přitom nezkracovat úložní dobu výdejních míst,“ podotýká ředitel marketingu a business development PPL pro Českou republiku Milan Loidl.

Vzhledem k tomu, že v sezóně společnost doručuje i několik set tisíc zásilek denně, bude mít v nejkrušnějším období nasazeno až o 60 procent více aut. Ostatně, dle jejího vedení je velmi pravděpodobné, že PPL letos pokoří hranici půl milionu doručených balíků za jediný den. „Abychom tyto obrovské objemy zvládli, stejně jako v minulých letech posílíme provoz před Vánoci o stovky sezonních řidičů a manipulačních pracovníků,“ míní Loidl s tím, že před Štědrým dnem se na silnicích bude pohybovat kolem dvou tisíc firemních aut.

To ve WEDO se zaměřili především na rozšiřování distribuční sítě, kdy počet výdejních míst k říjnu rozšířili o čtvrtinu na 1400 a v následujících týdnech měli přidat další čtyři stovky. „Zároveň jsme rozšířili i počet námi zavážených výdejních boxů, momentálně jich je 1500 (vyjádření společnost poskytla koncem října – pozn. red.),“ konstatuje Sales Manager Aleš Kučera.

Skutečnosti, že se ani WEDO před Vánoci bez navýšení počtu kurýrů a dopravců neobejde, si je spolu se svými kolegy dobře vědom. Ostatně i proto jich tak letos přibyde hned několik stovek. „Z technologického hlediska pak též navyšujeme kapacity našich dep, zlepšujeme logistické procesy a neustále pokračujeme ve zdokonalování naší mobilní aplikace,“ uzavírá Kučera.