Bonjour, totiž hallo, totiž grüß Gott! Česká Ovečkárna expanduje do tří dalších evropských zemí a hlásí nový rekord

Koupíte toho tady hodně. Od ponožek přes polštáře, čepice, svetry až po dnes již ikonické dřeváky. Většina výrobků je přitom zhotovena z ovčí vlny, která ostatně dala celé firmě i jméno. V tuzemsku si Ovečkárna založená zlínským podnikatelem Martinem Bernátkem své renomé už dávno vybudovala, a proto se před časem vydala i do zahraničí, kde nyní svoji působnost rozšiřuje. A zatímco loni v létě zavítala do Německa a před tím i do Maďarska, Rumunska a na Slovensko, teď přišly pro změnu na řadu Francie, Nizozemsko a Rakousko.

Další možnou expanzí se vedení společnosti zabývalo delší dobu, přičemž pro tyto konkrétní trhy se rozhodlo hned z několika důvodů. „Jedná se o země, kde jsou vhodné klimatické podmínky a vysoká kupní síla. Trh s produkty z ovčí vlny je zajímavý segment s potenciálem růstu a Ovečkárna zde může nabídnout svoji unikátní nabídku zboží,“ řekl redakci Euro.cz exkluzivně šéf společnosti Ondřej Machala.

A zatímco na domácím trhu by podle něj během letošní zimní sezóny měla být poptávka především po huňatých farmářkách, které byly vyrobeny ve spolupráci se společností Baťa, či huňatých prestižkách nabízených v limitované edici, na těch ostatních tomu nejspíš bude docela jinak: „Na zahraničních trzích převládá zájem o naše standardní produkty spojené s péčí o rodinu a také zdravím. Jsou to například ledvinové pásy, zdravotní obvazová obuv, ale také pohodlné TV bačkory, ponožky nebo legendární důchodky. Prostě vše pro zimomřivce.“





Za jediný den čtyři miliony

V současnosti tvoří zahraniční byznys Ovečkárny, kde je však s výjimkou Slovenska známa jako Woolville, na 35 procent celkových tržeb společnosti. Ty pak během loňského roku dosáhly hranice 277 milionů korun, tedy meziročně o polovinu víc. Letos společnost, kterou z většiny vlastní firma Enterstore spadající pod holding Hartenberg bývalého premiéra Andreje Babiše, cílí dokonce na 310 milionů.

Že taková čísla nejsou ani zdaleka nereálná, naznačuje mimo jiné jeden nedávno pokořený rekord zlínské firmy. Během října totiž Ovečkárna za jediný den utržila více než čtyři miliony korun, tedy zhruba čtyřnásobek toho, co je běžné.

Za rok přibudou další

Co se týče dopravy produktů na zahraniční trhy, tu v současnosti Ovečkárna řeší přes své logistické partnery, jimiž jsou přepravní společnosti Packeta, PPL a pár dalších. „V aktuálních objemech je pro nás stále výhodné expedovat vše z našeho centrálního skladu ve Zlíně. Do budoucna ale zvažujeme různé možnosti, jak rostoucí zahraniční trhy logisticky obsloužit,“ nechal se slyšet Machala. Ten na závěr podotkl, že nynější expanze by rozhodně neměla být poslední.

„Zabalit Evropu do ovčí vlny je jeden z cílů a také pilířů růstu naší společnosti. Na příští rok tedy máme opět v plánu otevřít dva až tři zahraniční trhy. Konkrétní trhy budeme vyhodnocovat během prvního kvartálu. Stále se chceme soustředit na západní Evropu a případně Skandinávii,“ prozradil s tím, že jedním z dalších cílů Ovečkárny je i pokračování v rebrandingu privátní značky Vlnka a spuštění zahraniční televizní kampaně.