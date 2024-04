Bohatí Američané si kupují druhé i třetí občanství. Chtějí tak minimalizovat finanční a geopolitická rizika

Druhý pas není u bohatých Američanů ani Evropanů žádnou zvláštností, ale v poslední době přibývá těch, kdo si budují celá portfolia tří nebo čtyř občanství. Podle CNBC jsou pro ně formou finanční ochrany pro případ, že by museli uprchnout ze své země.

K nejžádanějším destinacím patří Malta, Portugalsko, Itálie, Řecko nebo Kypr, kde má druhou domovinu i bývalý generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt. Další známý miliardář a technologický investor Peter Thiel pro změnu nedávno získal druhé občanství na Novém Zélandu.

„Spojené státy jsou stále skvělou zemí a je úžasné mít její pas,“ řekl uvedenému webu Dominic Volek, šéf skupiny soukromých klientů Henley & Partners, což je poradenská společnost specializující se na oblast investiční migrace. Zároveň ale dodal, že bohatí se chtějí zajistit proti volatilitě a nejistotě, a tak se snaží diverzifikovat vše, do čeho vkládají peníze. A často jim nedává smysl mít jen jedno bydliště a občanství, když je výhodnější i bezpečnější svá působiště rozdělit.





Masové odchody z USA se nekonají

Nejde o to, že by movití Američané houfně prchali ze země a vzdávali se svého občanství. Pouze si kupují další pasy, které jim přináší různé benefity. Z evropských zemí si často vybírají například již zmíněné Portugalsko, které nabízí program Golden Visa. Výměnou za investici ve výši 500 tisíc eur (zhruba 12,5 milionu korun) do fondu soukromého kapitálu totiž mohou bezvízově cestovat po celé Evropě.

Na Maltě stojí program pro zájemce o občanství z cizích zemích 300 tisíc eur a je podmíněn investicemi do nemovitostí. A právě proto si ho podle Voleka američtí miliardáři často vybírají: „S pasem Malty se stáváte evropským občanem s plnými právy na život v celé Evropě. Můžete tedy bydlet v Německu a vaše děti mohou odjet studovat třeba do Francie.“

Hlavní výhody diverzifikace občanství

Kromě možnosti usídlit se natrvalo v jiném státě si lidé kupují další občanství i za účelem jednoduššího cestování do zahraničí. V zemích, které nejsou s tou jejich spřátelené, totiž nemusí být vždy dobře přijati. O občanství tedy žádají ve státech s vstřícným přístupem k cizincům a neutrální zahraniční politikou.

Dále je trend dvou nebo tří občanství spojen především s možností snadněji obchodovat a provádět přeshraniční finanční transakce. Stejně tak je ale faktorem i snaha připravit si alternativní místo na trávení důchodu, být blíže těm rodinným příslušníkům, kteří v zahraničí již bydlí, nebo využít příležitosti toho, že v dnešní době je možné pracovat na dálku de facto odkudkoliv. Najdou se každopádně i tací, kdo tak činí kvůli nižším životním nákladům, potažmo z politických důvodů.

„Všichni žijeme v nejisté době, nejen v USA, ale ve všech zemích na celém světě. Nikdo neví, co se bude dít dál,“ doplnil Volek s tím, že je potřeba mít nejen plán B, ale také plány C a D.

Za 10 let více než 100procetní nárůst

Podle odhadů Henley & Partners by se mělo letos do jiné země přestěhovat až 128 tisíc milionářů. Ještě vloni to přitom bylo o osm tisíc movitých jedinců méně, přičemž v roce 2013 se do nové destinace přesunulo pouze 51 tisíc takovýchto lidí.

Nejvíce světových milionářů přichází z jiných států do USA, kam se jich v roce 2023 přesunulo přes dva tisíce. Naopak o největší část bohaté vrstvy obyvatel přišla vloni Čína, odkud odešlo 13 500 milionářů.