Boeing získal jednu ze svých největších zakázek vůbec. Po konci problémů s MAXy se firmě začíná dařit, Airbus ji však stále poráží

Boeing v úterý oznámil jednu z největších objednávek ve své historii. Stojí za ní letecká společnost Air India, která připravuje rozsáhlé expanzní plány. Obří zakázka, již zveřejnil americký prezident Joe Biden po telefonátu s indickým premiérem Naréndrou Módím, se týká celkem 220 kusů moderních letadel. Mezi nimi je 190 úzkotrupých Boeingů 737 Max, 20 širokotrupých letadel 787 Dreamliner a 10 kusů nejnovější verze 777X. Ta nyní prochází certifikačním procesem.

Pro Boeing jde o třetí největší zakázku všech dob, i tak byla ale společnost zastíněna konkurenčním Airbusem. Ten nedávno oznámil objednávky na celkem 250 letadel, mezi nimž bylo 140 strojů A320neo a 70 letounů A321neo. Kromě nich evropský výrobce indické společnosti dodá ještě čtyřiatřicet letadel A350–1000 a šest A350–900. První dva typy letounů jsou úzkotrupé, druhé naopak širokotrupé.

Přes čtyři tisíce objednávek

Uvedená čísla jasně dokazují, že Airbus svého hlavního rivala stále poráží, a to zejména v segmentu menších letadel s jednou uličkou. Ztráta Boeingu se však podle CNN v posledních měsících pomalu zmenšuje. Přispěla k tomu třeba nedávná objednávka od aerolinek United, které plánují koupit 90 kusů Dreamlinerů a stejný počet letadel 737 Max.

Mezi další velké zakázky patří třeba 100 strojů 737 Max pro společnost Delta nebo 50 letounů stejného typu pro International Airlines Group. Za celý rok 2022 pak Boeing oznámil celkem 808 objednávek komerčních letadel, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o téměř 300 kusů. Také tento výsledek ale Airbus se svými 820 zakázkami překonal.

I přesto jsou poslední úspěchy Boeingu příjemným výsledkem, který by mohl značit konec obzvláště těžkých roků. Ty nastaly po dvou smrtelných haváriích nejprodávanějšího letadla 737 Max a následném 20měsíčním odstavení všech těchto strojů. Situaci nepomohlo ani rostoucí obchodní napětí mezi Čínou a Spojenými státy. To vedlo k faktickému zastavení prodejů do asijské země představující největší světový trh. Velký problém pak samozřejmě představovala i pandemie covidu.

Dobrou zprávou pro Boeing je třeba to, že výroba letadel je v podstatě rozdělena pouze mezi něj a Airbus (třebaže pár dalších producentů se tento duopol snaží dlouhodobě narušit). U obou společností čeká na vyřízení dlouhá řada objednávek, samotný Boeing jich měl na konci ledna téměř čtyři tisíce šest set. A jak ukazuje zakázka od Air India, vzhledem k obnovenému zájmu o létání by další podobné zakázky mohly brzy následovat.

Podle nové zprávy leasingové společnosti Avolon se očekává, že světová letecká doprava letos poroste a zhruba v červnu se vrátí na úroveň před pandemií. Celé odvětví se pak dle International Air Transport Association (IATA) letos poprvé od roku 2019 vrátí k ziskovosti. Situaci ovlivnilo třeba i nedávné uvolnění proticovidových opatření v Číně, díky čemuž chtějí tamní obyvatelé hromadně vycestovat do zahraničí.

Milion pracovních míst

Nejnovější objednávka Air India dosáhla podle katalogové ceny hodnoty zhruba 34 miliard dolarů (asi 753 miliard korun). Letecké společnosti ovšem tuto částku téměř nikdy neplatí, a to zejména u velkých zakázek. Sleva mnohdy může činit až 50 procent, i tak by ale obchod s Air India znamenal pro Boeing pořádnou vzpruhu.

Objednávka je pro amerického výrobce důležitá mimo jiné proto, že se stále snaží zotavit z finančních ztrát za poslední čtyři roky. Tržby Boeingu loni dosáhly 66,6 miliardy dolarů (necelých 1,5 bilionu korun), což představuje malý nárůst oproti roku 2020. Stále je to ale mnohem méně než v rekordním roce 2018, kdy tržby dosáhly 101 miliard dolarů (přes 2,2 bilionu korun).

Kromě Boeingu si objednávku Air Asia pochvaloval i prezident USA. „Zakázka podpoří více než jeden milion pracovních míst ve 44 amerických státech, přičemž mnoho z nich nebude vyžadovat vysokoškolské vzdělání,“ uvedl Biden v prohlášení. „Výroba letadel bude zahrnovat tři samostatné výrobní linky v USA, což ekonomice přinese zhruba 70 miliard dolarů. Zároveň to podpoří odhadem 1,47 milionu přímých a nepřímých pracovních míst,“ doplnila kancelář Bílého domu.