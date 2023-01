V Číně skončilo cestovní omezení. Do zahraničí se vypraví miliony lidí, profitovat z toho bude hlavně Hongkong

Před vypuknutím pandemie covidu patřili Číňané k největším světovým cestovatelům. Tamních 155 milionů turistů utratilo v roce 2019 v zahraničí více než 250 miliard dolarů (přes 5,5 bilionu korun). Tato částka ale v posledních třech letech strmě poklesla, protože země v podstatě uzavřela své hranice. Od neděle však Čína výrazně zmírnila podmínky pro příchozí cestující, a miliony turistů jsou tak opět připraveny vyrazit do světa.

To samozřejmě zvyšuje naděje na brzké oživení globálního pohostinského průmyslu. Ačkoli se mezinárodní cestování nemusí okamžitě vrátit na úroveň před pandemií, pro společnosti a země spoléhající na čínské turisty bude rok 2023 vítanou pozitivní změnou. Analytik Steve Saxon z firmy McKinsey podle CNN předpovídá, že v nadcházejícím období se do zahraničí měsíčně vydá zhruba šest milionů Číňanů. To je asi poloviční počet lidí oproti údajům z roku 2019, kdy ještě neplatila covidová omezení.

HDP Hongkongu může výrazně vzrůst

Enormní zájem Číňanů o cestování ukázala i data z vyhledávání mezinárodních letů a ubytování, která krátce po oznámení zmírnění opatření dosáhla tříletých maxim. Podle údajů z čínského cestovního webu pak vzrostly rezervace zahraničních cest během nadcházejícího lunárního Nového roku o 540 procent oproti loňsku. Průměrná útrata na jednu rezervaci navíc vyskočila o 32 procent.

To je dobrá zpráva pro mnoho ekonomik, které těžce zasáhla pandemie covidu. „Pokud se počet čínských turistů vrátí na úroveň před začátkem pandemie, nejvíce z toho bude profitovat Hongkong, Thajsko, Vietnam a Singapur,“ uvedli analytici Goldman Sachs. Ještě v roce 2019 přitom do Hongkongu dorazilo 56 milionů turistů, což z něj dělalo nejnavštěvovanější město na světě. Jeho hrubý domácí produkt by tedy díky zvýšení příjmů z cestovního ruchu mohl stoupnout až o 7,6 procenta. V Thajsku analytici očekávají nárůst HDP o 2,9 procenta, v Singapuru pak o 1,2 procenta.

Právě Hongkong ale otevření hranic vyhlíží nejvíce, protože jeho ekonomika na cestovním ruchu velmi závisí. I kvůli chybějícím turistům totiž HDP města v roce 2022 kleslo o zhruba 3,2 procenta. Návrat Číňanů ale vítají také v Thajsku, Indonésii, Singapuru či na Filipínách. „Je to jedna z příležitostí, jak můžeme urychlit naše hospodářské oživení,“ řekl tento týden thajský ministr zdravotnictví.

Číňané musí žádat o nová víza

Jiné vlády jsou ale mnohem opatrnější a kvůli nedávnému nárůstu případů covidu v Číně zavádí různá omezení. Povinné testování pro cestující z této země zatím nařídily třeba Spojené státy, Německo, Francie, Kanada, Japonsko, Austrálie a Jižní Korea. V Česku takové pravidlo neplatí, protože v současné době sem z Číny nelétá žádná pravidelná letecká linka.

Kromě restrikcí však návratu čínských turistů brání i další faktory. Mnoho tamních obyvatel si totiž musí obnovit své pasy a znovu zažádat o víza. „Původně jsem chtěla oslavit náš Nový rok na Filipínách, ale neměla jsem dost času, abych mohla požádat o vízum. Nakonec tedy vyrazím do Thajska, které nabízí rychlá a snadná elektronická povolení,“ uvedla Liu Čaonanová z města Šen-čen. Problémem by pak pro část obyvatel mohly být také drahé lety nebo nepříliš příznivá makroekonomické situace.

Podle Steva Saxona se zahraniční cesty Číňanů dostanou na úroveň roku 2019 do konce letošního roku. „Bude to nějakou dobu trvat, než se mezinárodní cestovní ruch rozjede naplno. Ostatní země však budou čínské turisty vítat kvůli jejich velké kupní síle. Celá situace se pak určitě ještě zlepší spolu se zmírněním počtu covidových případů v Číně,“ řekl analytik.