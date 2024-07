Boeing odkoupí výrobce trupů Spirit AeroSystems. Transakce má přispět ke zlepšení kvality a bezpečnosti letadel

Výrobce letadel Boeing v pondělí oznámil, že za 4,7 miliardy dolarů (asi 109 miliard korun) odkoupí společnost Spirit AeroSystems, která mu dodává trupy letadel. Za jednu akcii firmy Boeing zaplatí 37,25 dolaru. Protože je ale Spirit výrazně zadlužený, celková hodnota transakce se vyšplhá na 8,3 miliardy dolarů (zhruba 193 miliard korun).

Oba podniky už v minulosti spojené byly. Boeing se však v roce 2005 rozhodl, že se zbaví svých výrobních areálů v amerických státech Kansas a Oklahoma, z nichž vznikl základ dnešních Spirit AeroSystems. Tato společnost v uplynulých letech vyráběla trupy i pro konkurenční Airbus, zhruba 70 procent jejích příjmů ale nadále zajišťoval právě Boeing.

Hlavním důvodem aktuálního návratu do mateřské firmy je snaha amerického výrobce letecké techniky o zajištění vyšší kontroly nad celým produkčním procesem. „Integrace Spiritu plně sladí výrobní systémy a pracovní síly obou firem. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších kroků, který demonstruje naše neochvějné odhodlání posilovat kvalitu a zajistit, že Boeing je takovou společností, jakou svět potřebuje,“ cituje server CNBC z dopisu, který generální ředitel Boeingu Dave Calhoun zaslal firemním zaměstnancům.





Trupy Spiritu měly závažné problémy

Jednání o převzetí Spiritu probíhala už od letošního března. Hlavním impulsem k tomuto kroku byl pravděpodobně lednový incident letadla 737–9 MAX společnosti Alaska Airlines, kterému za letu vypadly dveře. Tato událost vyvolala značné pochyby mnoha odborníků i úřadů ohledně kvality a bezpečnosti letadel od Boeingu.

Předběžná zpráva amerického Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) k této nehodě uvedla, že šrouby, jež měly udržet dveře na svém místě, nebyly pravděpodobně k letadlu vůbec připevněny. Což potvrzuje závažné bezpečností selhání ze strany Boeingu. Mnoho dalších chyb má ale na svém kontě i společnost Spirit. Některé její trupy totiž měly špatně vyvrtané otvory, zatímco vybrané trupové panely pak zase byly špatně spojené.

Nákup firmy za dolar

Aktuální dohodu ještě musí schválit americké regulační orgány a také akcionáři společnosti Spirit, podle Calhouna tedy k samotnému odkupu dojde až během příštího roku. Záležet navíc bude i na tom, zda se Spirit dohodne s konkurenčním Airbusem, kterému firma vyrábí křídla, střední část trupu a pylony pro letoun A220 a určité části trupu pro A350.

Zatím se přitom zdá, že k dohodě by skutečně dojít mohlo. Evropané totiž oznámili, že by měli převzít výrobní závody, v nichž vznikají zmíněné části jeho letadel, a to za pouhý jeden dolar. Skutečná hodnota transakce je ale 559 milionů dolarů, což je částka, kterou Spirit Airbusu dluží v kompenzacích za zpoždění dodávek jednotlivých dílů.

Ať už plánované obchody dopadnou jakkoliv, Boeing i Spirit mají před sebou velmi obtížné časy. Obě dvě společnosti se letos určitě dostanou do minusu, přičemž jen u Boeingu by podle jeho finančního ředitele v letošním prvním pololetí mohly ztráty dosáhnout až osmi miliard dolarů (asi 187 miliard korun).

Další komplikace oběma firmám může způsobit i pokračující vyšetřování ze strany amerických úřadů. Třeba Federální úřad pro letectví (FAA) totiž v minulosti prohlásil, že nedovolí Boeingu rozšířit výrobu, dokud nebude spokojen s kvalitou jeho stávajících produkčních linek. Pokud by navíc vyšetřovatelé objevili jakékoliv další bezpečnostní pochybení, pravděpodobně dojde k dalšímu zpoždění výroby letadel, což opět výrazně navýší celkové ztráty společnosti.