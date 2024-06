Bezpečným platbám v zahraničí vévodí nové technologie. Experti doporučují na dovolené využít mobilní telefon nebo kartu s nízkým limitem

Zhruba polovina Čechů každoročně míří na zahraniční dovolenou a ani letos v létě tomu nebude jinak. Pobyt u moře, na horách nebo i kdekoli jinde mohou ale znepříjemnit bezpečnostní hrozby spojené s placením v obchodech, hotelech a restauracích nebo při výběrech z bankomatu.

Doba hotovosti pomalu končí a do většiny dovolenkových destinací jí stačí vzít úplné minimum. Opatrnost je ale nutná i při bezhotovostních transakcích – ať už probíhají platební, nebo kreditní kartou, mobilním telefonem, nebo například hodinkami.

Karta, která není spojena s bankovním účtem

Z údajů platformy Twisto vyplývá, že 53 procent Čechů plánuje během dovolené v zahraničí využívat platební kartu. Přitom je ale nutné dodržovat několik pravidel, která pomohou minimalizovat zbytečné výdaje i bezpečnostní rizika.





Jak nejčastěji platíte během dovolené v zahraničí? Hotově

Debetní kartou

Kreditní kartou

Mobilem

Hodinkami

Čipem

„Našim zákazníkům doporučujeme vyrazit za hranice s Twisto kartou. Má to několik výhod. V první řadě je maximálně bezpečná a zákazník má na ní jen finanční prostředky od Twista, není tedy propojena s jeho bankovním účtem,“ vysvětluje Jan Hanzlík, country manager zmíněné společnosti pro Českou republiku. Dodává, že na kartě není uvedený CVC kód, který je ukrytý ve firemní aplikaci a ke kterému se dá dostat jen pomocí kódu nebo biometrických údajů.

Základem bezpečnosti je stále PIN kód

Jakmile případní zloději znají CVC kód, je pro ně krádež mnohem jednodušší. Ostatně, i proto by lidé měli mít na paměti, že není od věci mít na svém běžném účtu pouze takový zůstatek, který pokryje výdaje jen na běžné prázdninové aktivity. Samozřejmě ale nadále platí, že nejcitlivějším údajem, který by člověk za žádných okolností neměl nikomu prozrazovat, je PIN.

„Při vybírání peněz z bankomatu mějte na paměti bezpečný postup. Nesdělujte nikomu svůj PIN kód, ani si jej neukládejte do telefonu či napsaný na papírku nedávejte do kabelky, peněženky a podobně,“ upozorňuje Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank. PIN přitom vždy musí zadávat sám držitel karty, a to nejlépe tak, aby během vyťukávání údajů u bankomatu překryl číselník volnou rukou. Některé bankomaty mají navíc v horním rohu zrcátko, které umožňují uživateli zkontrolovat, jestli se mu někdo nedívá přes rameno.

Proč dát šanci moderním technologiím?

Platební karta nabízí vysokou úroveň zabezpečení a po ztrátě nebo krádeži je možné ji okamžitě zablokovat. Stále více se ale prosazuje bezkontaktní placení mobilním telefonem nebo hodinkami. Podle dat společnosti Global Payments jsou Češi v tomto ohledu s 45 procenty transakcí dokonce první v Evropě. Dá se navíc předpokládat, že stejným způsobem budou platit i na zahraničních dovolených, což je bezpečné především díky omezenému počtu plateb v malých částkách.

„Nejbezpečnější je dnes nahrát si kartu do Google nebo Apple Pay a platit telefonem. Když ho ztratíte, lze ho najít a zablokovat díky funkci nalezení telefonu. A i kdyby vám ho někdo ukradl, stále má limit maximálně pěti plateb v nízkých částkách, poté karta nahraná v telefonu nepůjde použít a bude vyžadovat váš PIN,“ popisuje Ondřej Holoubek, Communication Manager v Global Payments. Za ještě větší jistotu ale považuje hodinky nebo prsten, které má jejich nositel stále na ruce, což už tak malé riziko zneužití ještě více snižuje. Na druhou stranu je podle něj potřeba mít na paměti, že některé bankomaty nebo platební terminály bezkontaktní způsob placení stále neumožňují. Minimálně jednu platební kartu by tak člověk u sebe měl mít vždy.

Výhodou rovněž je, že na svých mobilních telefonech nebo hodinkách mohou lidé v zahraničí sledovat aktuální informace o bezpečných platbách. Většina bankovních a fintech společností s nimi komunikuje přímo prostřednictvím mobilních aplikací, ale také skrze webové stránky nebo sociální sítě.

„Této oblasti se dlouhodobě věnujeme a snažíme se poskytovat produkty, nástroje i vědomosti, které se klientům v zahraničí mohou hodit, aby je nic nepřekvapilo. V našich digitálních kanálech klienty také průběžně informujeme o aktuálních hrozbách a připomínáme jim, na co si dát pozor,“ uzavírá Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí mBank.