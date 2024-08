Verstappen a spol. přímo před vaším gaučem. Česká aplikace Lapz umožňuje sledování formule 1 v rozšířené realitě

Sledování sportů je oblíbeným koníčkem pro miliony lidí po celém světě, kteří mají v poslední době stále více možností, jak se své zálibě věnovat. Na internetu či na placených televizních kanálech lze totiž najít nepřeberné množství utkání a zápasů, jež jsou často dostupné ve špičkové obrazové kvalitě. Diváci tedy mnohdy na obrazovce uvidí více, než kdyby se šli podívat přímo na dané sportoviště.

Česko-slovenský tým vývojářů nyní představil unikátní novinku, která má sledování sportů posunout na zcela novou úroveň. Jejich aplikace jménem Lapz určená pro závody formule 1 podle specializovaného serveru F1sport využívá rozšířenou realitu, což divákům umožňuje, aby měli mnohem lepší přehled o celkovém dění na trati.

Outstream Placeholder

K využívání Lapz je nutné mít k dispozici brýle pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro. Poté už si můžete stáhnout beta verzi aplikace přes server AppsForAppleVision, kde je zájemcům k dispozici zcela zdarma.





Zážitek jako z kokpitu

Samotné sledování formule 1 přes Lapz divákům nabízí hned několik zajímavých funkcí. Asi tou nejinovativnější je možnost zobrazit si přímo před gaučem mapu celého závodního okruhu, a to včetně aktuální pozice Maxe Verstappena, Lewise Hamiltona, Landa Norrise i všech dalších 17 jezdců. S mapou lze navíc libovolně otáčet a také si ji lze přiblížit, abyste mohli vše vidět co možná nejpodrobněji.

Do virtuálního prostoru vašeho obývacího pokoje lze umístit i záběry z různých kamer jednotlivých vozů. Ty můžou dobře doplňovat dění na hlavní obrazovce, kde jsou většinou klasické záběry ze statických kamer kolem trati.

Zdroj: YouTube.com

Další funkce Lapz pak umožňuje zobrazit statistická data o jízdním čase jednotlivých pilotů v různých kolech či sektorech a vzájemně je porovnávat. Poslední zajímavou možností je sledování 360stupňových videí z kamery jezdců, což má co nejvíce přiblížit zážitek z řízení skutečné formule 1. Tato funkce ale zatím není dostupná v reálném čase během závodů.

Cena za brýle je zatím vysoká

Čeští vývojáři se domnívají, že možnost zažít během sledování F1 komplexnější, interaktivnější a personalizovanější zážitek zaujme velké množství lidí. S aplikací proto mají velké plány a do budoucna do ní chtějí přidat například prostorovou telemetrii. Kromě toho by pak Lapz mohl nabízet rovněž závody formule 2 či formule 3.

Pro velkou část fanoušků bude ale pravděpodobně zásadním problémem pořizovací cena. Jak jsme již zmínili, samotná aplikace je zdarma, k jejímu využívaní ovšem potřebujete brýle Apple Vision Pro. A ty v současnosti stojí okolo sto tisíc korun, takže se rozhodně nejedná o levnou záležitost.

Tvůrci Lapz si tento „hendikep“ uvědomují, a brzy proto plánují vyvinout i aplikaci pro brýle Meta Quest, které jsou výrazně levnější – jejich nejnovější verze Meta Quest 3 aktuálně stojí zhruba 14 tisíc korun. Právě přechod k dostupnější konkurenci by tedy mohl nalákat větší množství fanoušků, věří.