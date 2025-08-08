Ambiciózní plán miliardářů ztrácí dech. Iniciativa Giving Pledge inspiruje nové formy dárcovství, původní cíle ale zůstaly nenaplněny

Před patnácti lety slíbili nejbohatší Američané, že alespoň polovinu svého majetku věnují na dobročinné účely. Iniciativa Giving Pledge, za níž stojí Bill Gates, jeho tehdejší manželka Melinda a investor Warren Buffett, chtěla rozhýbat světovou filantropii a měla ambici stát se největší charitativní výzvou v dějinách.
Za dva měsíce získala tehdy podpisy 40 nejmajetnějších amerických rodin a jednotlivců, mezi kterými nechyběly jména jako Michael Bloomberg či David Rockefeller. Jenže od té doby ztrácí filantropická iniciativa postupně dech navzdory faktu, že dolarových miliardářů raketově přibývá. Konkrétně, jak s odkazem na studii švýcarské banky UBS uvádí server CNBC, se jejich „klub“ za poslední dekádu rozrostl o více než polovinu na téměř 2 900 osob. Podobným tempem se navíc zvyšuje i celková hodnota majetku těchto lidí, která nyní dosahuje odhadových 15,7 bilionu dolarů (tedy více než 330 miliard korun).
Jinými slovy, zatímco v roce 2010 slíbilo přispívat 57 amerických miliardářů, tedy zhruba 14 procent z tehdejšího celkového počtu, dnes má Giving Pledge 256 signatářů. Mezi nimi je 110 amerických miliardářů, což představuje už jen 12procentní podíl, odhaduje think-tank Institute for Policy Studies (IPS).
Zklamání, nebo jiný úhel pohledu?
V roce 2020, kdy pandemie dočasně zvýšila dobročinnost bohatých, přibylo na inkriminovaný seznam dvanáct nových jmen. Od letošního ledna do května se sice počet dárců rozšířil již o dalších jedenáct osob, ovšem za celý loňský rok se k výše uvedenému úmyslu přihlásili pouzí čtyři miliardáři. I to dokládá, že skutečnost za původními ambicemi Gatese a spol. výrazně zaostává.
„Je to zklamání. Doufali jsme, že se přidá více lidí,“ říká Chuck Collins, autor zprávy IPS a zároveň pravnuk zakladatele ikonické americké firmy na zpracování masa Oscar Mayer. Důvodem podle něj může být i rychlé zbohatnutí nových miliardářů, kteří jednoduše potřebují více času, aby si ujasnili, co s penězi dělat. Zmiňovaná studie popisuje fundraisingovou iniciativu jako „nenaplněnou“, neboť dle jejích závěrů svůj původní závazek splnil pouze jeden filantropický pár – John a Laura Arnoldovi.
Naopak mluvčí dobročinného spolku označil zprávu IPS za zavádějící a tvrdí, že think-tank nezohlednil všechny formy dárcovství, například dary soukromým nadacím. „Za 15 let existence pomohla iniciativa vytvořit nové normy štědrosti i aktivní globální komunitu,“ říká pro CNBC.
Že má Giving Pledge svoji hodnotu, neboť vytváří komunitu lidí, kteří si jinak často nemají s kým popovídat jako rovný s rovným, nebo že zásadně ovlivňuje to, jak novodobí miliardáři přemýšlejí o filantropii, připouští i sám Collins. A zatracovat ji, navzdory určitému neúspěchu, nehodlá ani děkan Indiana University Lilly Family School of Philanthropy Amir Pasic: „Stále si myslím, že jednalo o velice důležitý pokus o socializaci nového bohatství, které se vytvořilo na začátku tohoto století. Můžeme polemizovat o tom, jak moc to bylo, či nebylo úspěšné, ale faktem je, že všichni nejbohatší filantropové berou iniciativu v potaz.“
Hranice mezi charitou a byznysem mizí
Svoji roli v otázce (ne)úspěšnosti Giving Pledge může sehrát mimo jiné fakt, že zvlášť mladší miliardáři nechtějí být možná spojováni se jmény jako Gates nebo Buffett. To ale neznamená, že nejsou aktivní jiným způsobem. Ostatně, faktem je, že na popularitě získaly třeba investice se společenským dopadem a jiné alternativy tradiční filantropie, zejména mezi novými technologickými miliardáři. „Dnes se hranice mezi charitou a byznysem rozmazává,“ souhlasí Collins.
A někteří zašli ještě dál. Například rizikový investor Marc Andreessen dokonce prohlásil, že inovace technologií jsou filantropické samy o sobě, i když u toho člověk zbohatne. „Kdo má větší užitek z nové technologie? Jediná firma, která ji vyrobí, nebo miliardy lidí, kteří ji používají ke zlepšení svého života? Tím je řečeno vše,“ napsal v roce 2023.
Důležité je rovněž podotknout, že iniciativa ještě rozhodně neřekla poslední slovo. Nedávné oznámení Billa Gatese, že plánuje rozdat prakticky veškerý svůj majetek během příštích 20 let, by jí mohlo dodat nový impuls. „Zda Giving Pledge ožije novou energií a inspiruje vznik dalších skupin filantropů, nebo definitivně sklouzne k elitnímu klubu, který ztrácí význam, ukážou ale až příští roky,“ uzavírá Pasic.