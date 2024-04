AI a digitalizace v hlavní roli. Česko znovu dokázalo, že je startupovou líhní, inkubátor Fintech Booster zná své vítěze

„Mít slibný podnikatelský nápad je jedna věc, daleko těžší však bývá vybudovat na jeho základech firmu a přetavit jej v realitu.“ Takto začínal náš článek z loňského srpna, ve kterém jsme informovali o zrození nového českého inkubátoru Fintech Booster, za nímž stojí pražská vývojářská společnost Applifting.

První kolo tohoto desetitýdenního inkubačního programu je nyní u konce. A ač reálně žádná z oceněných firem na trhu ještě nepůsobí, zcela jasně ukázal, že se Češi mohou těšit na opravdu slibné startupy v oboru umělé inteligence (AI), finanční gramotnosti nebo digitalizace advokátních kanceláří. Právě v těchto oblastech totiž trio vítězných podniků ve složení M&AI, Savelio a Bill Systems působí, přičemž jejich dalšími kroky nyní bude právě onen avizovaný praktický vývoj. Během něj mohou kdykoli sáhnout po pomoci Appliftingu, jenž má s rozvojem fintechových softwarů bohaté zkušenosti – pracoval například na aplikacích v mobilním a cloudovém bankovnictví Erste Group Bank či BankID. V rolích partnerů program podpořily Visa, Microsoft, Deloitte, ale také advokátní kancelář Mavericks ve spolupráci se Solidpixels a Innovatee.

„Za deset let vývoje aplikací pro největší finanční instituce sledujeme různá úskalí, která brání inovativním startupům, byť s revolučními nápady, vstoupit na fintechový trh. Například při vývoji BankID jsme si vyzkoušeli, jak složité je vyřešit integraci API tak, abychom od všech bank dostávali stejné informace, aby jedna aplikace dokázala fungovat napříč celým trhem. Obdobný proces je složitý a nákladný, což foundery dokáže spolehlivě odradit. V odvětví vidíme obrovský přínos pro nové projekty, tudíž jsme s Fintech Boosterem chtěli dát právě těmto founderům šanci přinést něco nového a pomoci jim s rozjezdem,“ říká Jiří Ettler, šéf zmíněného inkubátoru.





Aby mladí rozuměli financím a advokátům ubyla administrativa

M&AI, nejúspěšnější projekt v akcelerátoru, zkoumá možnosti umělé inteligence pro optimalizaci a zrychlení procesů fúzí a akvizic. Slibuje revoluci v rychlosti velkých transakcí a od Appliftingu, fondu Depo Ventures a Visy obdržel celkem 30 tisíc korun, zatímco další dva oceněné fintechy dostanou odměny ve výši 20 a 10 tisíc.

Na pomyslných stupních vítězů za M&AI stojí na druhém místě aplikace Savelio, která usiluje o zlepšení finanční gramotnosti mladých lidí tím, že jim nabízí přehledné nástroje pro správu osobních financí. Zakladatelem společnosti je student Vysoké školy ekonomické Maxim Mašín, ke kterému se přidali spoluzakladatelé Lukáš Oslzla a Matěj Krček. Aplikace má umožňovat uživatelům shromáždit všechny své finanční záležitosti, jako jsou účty, investice nebo úvěry, na jedno místo a udržovat si tak o nich lepší přehled. Každý profil navíc obdrží personalizované finanční tipy.

Seriál Od píky sleduje, jak se daří začínajícím podnikatelům se zajímavým byznysovým příběhem či nápadem na nový produkt nebo službu. Máte-li pro nás nějaký námět či víte o někom z vašeho okolí, kdo některou z těchto podmínek splňuje, budeme moc rádi, pokud se nám ozvete. Vaše náměty prosím posílejte na email redakce@euro.cz.

Jako třetí se umístila aplikace Bill zaměřená na digitalizaci procesů nejen v advokátních kancelářích, s cílem zvýšit efektivitu a snížit administrativní zátěž. Systém Antonína Wingendera, Dominika Zalabáka a Víta Šilhavého bude umět nejen hlídat termíny a udržovat pořádek mezi právními spisy, ale pomůže rovněž s vyhodnocováním dat, a sice tak, že díky softwaru půjde například ověřit politickou exponovanost vybraných osob.

Od teorie k praxi

Po teoretickém základu ve fázi inkubace jsou startupy připravené na praktickou akceleraci, vývoj produktu a vstup na trh. Zda se jim podaří prosadit, je pochopitelně ještě ve hvězdách – 10 let od založení se totiž dožije méně než polovina nových firem. Rozhodně se to však povedlo zmíněnému Appliftingu, jehož obrat již několik let za sebou překonává hranici 150 milionů korun.

„Celý běh inkubátoru nás utvrdil v tom, že validace je nezbytně důležitým aspektem každého začínajícího projektu. Díky této fázi pak mají jednotlivé projekty výrazně vyšší šanci uspět na trhu,“ uvádí Ettler.

Zakladatelé Appliftingu Vratislav Kalenda a Filip Kirschner se o podporu české vývojářské komunity zasazují dlouhodobě. „Pořádáme eventy, přednášíme na konferencích, vytvořili jsme bootcamp pro mladé vývojáře nebo inkubátor. Otevřením našich kanceláří formou coworkingových míst technologickým startupům nabízíme, aby byly přímo v centru dění,“ dodává Kalenda.