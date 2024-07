Aby zákazník neutekl před placením. Agregátoru PayPipes roste počet platebních metod i objem transakcí

O úspěchu internetových obchodníků rozhoduje hned několik zásadních faktorů. Kromě samotného vzhledu e-shopu, jeho nabídky či cen jednotlivých produktů je to i celý proces placení za objednávku. Pokud se v něm totiž vyskytnou nějaké komplikace či nedostatky, obchodník přichází o tržbu a dost často také o zákazníka.

Problémy ohledně nespolehlivosti externích platebních řešení dlouhou dobu trápily rovněž českou skupinu Purple, která se zabývá vývojem různých technologií pro trading.

„Za naši historii se nám opakovaně stalo, že poskytovatel plateb své služby z různých důvodů ukončil nebo zásadně změnil podmínky. Migrace na novou platební bránu následně trvala týdny, což naše podnikání výrazně poškodilo. Velké škody a ztráty navíc samozřejmě může způsobit i prostý výpadek na straně poskytovatele, což se zkrátka stává,“ popisuje David Kašper, spoluzakladatel a CEO Purple Holding.

Brněnská skupina se proto v roce 2019 rozhodla kapitálově podpořit a později odkoupit startup, který měl tento problém vyřešit. Součástí holdingu se tedy stal agregátor platebních systémů PayPipes, jenž dlouho sloužil pouze firmám ze skupiny Purple a jejich partnerským subjektům, nedávno se ale otevřel i pro ostatní. Skrze platformu PayPipes už díky tomu měsíčně probíhá přes 35 tisíc transakcí z různých koutů světa, přičemž jejich celkový měsíční objem dosahuje asi 350 milionů korun.





„V PayPipes jsme se dosud soustředili spíše na individuální péči o velké obchodníky s měsíčním objemem transakcí nad milion dolarů. V rámci vývoje jsme se ale v poslední době zaměřili i na přípravu produktu pro využití v širší e-commerce či travelingu a integrovali jsme také oblíbený plugin WooCommerce, který dnes používá více než pět milionů obchodníků,“ zmiňuje Kašper.

V různých zemích využívají různé platby

Hlavní předností technologie od PayPipes je to, že umožňuje e-shopům či internetovým tržištím využívání hned několika regulovaných zpracovatelů platebních karet zároveň. Tím se obchodníci zbaví své závislosti pouze na jedné firmě, což pro ně má hned několik zásadních výhod.

„Náš systém dává obchodníkům větší kontrolu, flexibilitu a jistotu, že se neuzavřou do technologie jednoho zpracovatele karetních transakcí. Pokud totiž v budoucnu obchodník potřebuje platebního poskytovatele změnit nebo přidat dalšího, zákazník to vůbec nepozná. Benefitem je pak jistě také to, že při nárůstu objemu transakcí má obchodník výrazně lepší pozici při vyjednávání o poplatcích,“ říká Ondřej Faldyna, vedoucí PayPipes týmu.

Brněnský fintech zároveň internetovým obchodníkům umožňuje, aby si pomocí takzvaného routingu podle vlastního uvážení rozdělili konkrétní objemy transakcí mezi jednotlivé poskytovatele. Díky tomu lze optimalizovat toky peněz na základě poplatků jednotlivých bran za zprostředkování transakce nebo třeba podle míry úspěšnosti akceptace transakcí.

Větší počet platebních systémů navíc vede ke zvýšení konverzního poměru, tedy toho, kolik procent návštěvníků e-shopu si na něm skutečně něco zakoupí. Nabízené platební metody musejí být nejen rychlé a uživatelsky přívětivé, ale také relevantní pro zákazníka v dané oblasti. Různé platební metody jsou totiž napříč jednotlivými trhy různě oblíbené a liší se i jejich spolehlivost při placení.

Integrace je jednoduchá

Technologie PayPipes se v posledních letech rychle rozvíjela a zákazníkům tedy nabízí i mnoho dalších funkcionalit. Důležitou výhodou je pro obchodníky třeba jednoduchá integrace, kdy se e-shopy a tržiště mohou na platformu snadno napojit díky jednomu unifikovaném API či pluginu. Po této integraci už se veškeré další záležitosti řeší přímo na úrovni PayPipes.

„Pokud obchodník plánuje mít více platebních poskytovatelů, jež chce integrovat pomocí API, dokáže mu PayPipes ušetřit náklady za integraci a následnou údržbu. Namísto integrace s několika platebními poskytovateli se totiž propojí pouze s platformou PayPipes, která řeší vše ostatní,“ doplňuje Faldyna.

Brněnská technologie zvládá rovněž takzvané kaskádování. „V případě, že u jednoho zpracovatele karet transakce z nějakého důvodu neprojde, aktivuje se služba dalšího zpracovatele v pořadí, kde je již transakce často úspěšná,“ vysvětluje šéf Purple Holding, podle něhož tato funkce obchodníkům opět pomáhá s tím, aby zákazníci neodešli.

PayPipes chce nyní docílit toho, aby měsíční objem transakcí do roka stoupl na dvojnásobek. Zajistit to mají třeba další inovace. „V nejbližší době chceme primárně integrovat nové platební možnosti, ať už podle požadavků a preferencí současných klientů, tak i podle naší expanzní strategie. Další naší prioritou je rozvoj v oblasti Business Intelligence, díky kterému klientům umožníme špičkovou práci s daty, a tedy kvalifikovanější rozhodování o rozvoji podnikání,“ uzavírá Kašper.