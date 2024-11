Aby energetická transformace nebyla „teror“. Skupina TEDOM nově nabízí komplexní řešení pro malé a střední firmy

Úspora nákladů, snaha odlehčit přírodě či plnění legislativních požadavků. S trochou nadsázky by se dalo říct, že k energetické transformaci se firmy v současné době uchylují především ze tří hlavních důvodů.

Faktem každopádně je, že zdaleka ne všechny se nové realitě zvládají přizpůsobit zcela bez komplikací. Ba naopak, zejména malé a střední podniky, které jsou vůči jakýmkoli výraznějším změnám často o poznání zranitelnější, narážejí dle skupiny TEDOM na nepoměr mezi tím, co by měly plnit, co reálně plní a kde by z nových energetických možností už mohly čerpat.

„Nalézáme se v paradoxní situaci. Vypsané je rekordní množství pobídek, na firmy, ale také samosprávy se valí největší balík povinností za poslední dekádu. A na trhu vidíme něco, co připomíná paralýzu. Děje se toho výrazně méně, než by s ohledem na situaci mělo, řeší se jednotlivosti místo toho, aby se řešil celek,“ vysvětluje Ludmila Vozdecká, vedoucí divize udržitelné energetiky v TEDOMu, podle které se tato skutečnost může Česku v následujících letech vymstít.

Jak to dělají v zahraničí

Nedostatky Vozdecká vidí třeba v nerozvinutém dodavatelském trhu. Při realizaci komplexních projektů je dnes totiž často nutné zapojovat i desítky různých dodavatelů, jako jsou konzultanti, stratégové, projektanti a realizační firmy. Tento fakt posléze celý proces nejen prodlužuje, ale také prodražuje. A přesně to chce TEDOM změnit.





Outstream Placeholder

Docílit toho hodlá vybudováním přístupu založeném na dlouhodobém partnerství – tak jak je typické v zahraničí. V Česku je tato služba zatím privilegiem velkých společností. „Budujeme divizi, která bude stát na partnerském přístupu. S firmami i obcemi chceme mít dlouholeté partnerství a celou transformací je provést,“ říká Vozdecká.

Svým zákazníkům, mezi kterými budu malé i střední podniky a samosprávy, tak TEDOM hodlá navrhnout například energetickou koncepci, dále postavit a provozovat elektrárnu na střeše výrobní haly nebo zajistit vytápění novými kogeneračními jednotkami, jež zároveň slouží jako nástroj pro vyrovnávání potřeb sítě. Zkrátka jde o to, aby bylo možné vyřešit vše takříkajíc pod jednou střechou: „Dnes je díky našim schopnostem možné řadu projektů realizovat bez investice na straně našeho klienta. O vše – včetně platby – se postaráme my.“

Podle Vozdecké firmy napříč trhem na ztraceném potenciálu momentálně promarní stovky milionů korun. Dvě třetiny podniků navíc řeší jen nezbytné požadavky vynucené legislativou a dalších 23 procent jich je v tomto ohledu aktuálně pozadu. Naopak nové příležitosti aktivně využívá pouze dvě firmy ze sta.

„Potenciál trhu je obrovský a my si jdeme jen pro jeho malou část. Chceme vystavět na solidních základech službu, která bude mít přímý vliv na prosperitu a konkurenceschopnost českého byznysu. Bez přehánění tu stavíme praktickou stránku toho, jak bude vypadat naše energetická budoucnost,“ konstatuje šéfka nové divize.

Výzva ve formě udržitelnosti

Mezi aktuální výzvy, které by podniky neměly ignorovat, paří třeba ESG, tedy vliv firem na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení. Na základě těchto informací se následně určuje míra udržitelnosti daných podniků. Ty své kroky spadající do zmíněných oblastí budou od příštího roku muset povinně reportovat, a to v rámci směrnice CSRD.

A ačkoli se nová povinnost zatím týká jen zhruba 250 tuzemských firem, do budoucna bude jejich počet přibývat. Čekat je bude třeba zpracovávání strategií pro dekarbonizaci, snižování uhlíkové stopy provozů a zvyšování energetické hospodárnosti. V případě samospráv je pak aktuální výzvou například zpracovávání místních energetických koncepcí a zásadní tlak na provoz.

Ještě v letošním roce by v TEDOMu rádi dokončili první stovku započatých projektů, v tom příštím by se měla firma dostat na pětinásobek. K aktuálním 150 energetickým konzultantům tak přibydou ještě desítky specialistů, kteří budou klientům k dispozici v rámci dlouhotrvajícího partnerství.