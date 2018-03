Rady od profesionálních golfistů, jak cestovat s holemi

Jak co nejspolehlivěji ochráníte své hole, vám teď poradí výběr tipů od golfových hráčů a jejich cestovních agentů.

Žádný přestup, dobrý přestup

Dává to smysl. Čím víc přestupů na cestě máte, tím víc se vaše drahocenné hole ocitnou na různých mechanických pásech a v ne vždy úplně citlivých rukou letištních pracovníků. Volte pro raději let bez nebo s co nejméně přestupy.

Obrňte svůj bag

Pokud už se přestupům nevyhnete, vyzbrojte své hole extra ochranným štítem. Pevná a odolná skořepina na bag nebo cestovní bag se vám při letech na delších vzdálenost vyplatí. Rozhodně víc než kupovat nové hole.

Oblečte své hole

Ponožky, golfové kalhoty, triko nebo třeba spodní prádlo. To vše se hodí k obalení hlavic a jejich ochraně před poškozením. Navíc si uděláte místo v příručním zavazadle. Jen pozor na omezení. Některé aerolinky vycházejí golfistům vstříc a bag vám přepraví jako odbavené zavazadlo. Nabízí i další služby, které vám zpříjemní cestu s vybavením. Do toho ale často počítají jen bag, hole, míčky a maximálně golfovou obuv. Proto si podmínky raději ověřte před tím, než bag začnete nadívat jako husu.

Odděl a panuj

Trika si samozřejmě můžete nechat jen pro sebe a na hole si pořídit ochranné návleky a rozdělovače. Ty je jednak v bagu od sebe oddělí a upevní jejich polohu, takže do sebe nenaží, jednak na rozdíl od několika párů ponožek neporušují výše zmíněná pravidla, co může bag obsahovat.

Vždy připraven

Existuje ještě jedno omezení, které vás může nepříjemně překvapit. Ne všechny společnosti jsou tak vstřícné a golfový bag mohou nejen považovat za odbavené zavazadlo s příplatkem, ale dokonce za nadměrné zavazadlo. Víte, kde má vaše letecká společnost pás na odbavení nadměrných zavazadel? A jak je to při přestupu? Jistota je jistota. Všechny tyto informace si zjistěte u aerolinky ještě před tím, než vyrazíte na letiště.

Cestujte nalehko

Zlaté pravidlo, které koneckonců platí při cestování vždy, je: sbalte si jen tolik, kolik dokážete sami unést. Na hřišti vám může asistovat nosič, na letišti jste v tom ale sami. A v neznámém prostředí. A v davu lidí… Asi víte, kam to směřuje.

Nechte se vyklopit

Zapůsobte svým šarmem, nebo bankovkou navíc a nechte se taxíkem odvézt co nejblíž ke své odletové hale. Sebe ušetříte námahy a svému bagu kolečka. Ideálně si už předem domluvte, že vás po příletu někdo vyzvedne.

Cennosti ven z kapes

Kolik času jste věnovali výběru své GPS nebo dálkoměřiče? Vzpomeňte si na to a zabalte je místo do bagu do svého příručního zavazadla. Na palubě jim bude lépe, neponičí je nárazy a neskončí v cizích rukou.

„To je moje“

Když už je řeč o cizích rukou, nikdy nezaškodí si bag viditelně označit a opatřit ho jmenovkou. Díky ní bag na první pohled na pásu poznáte. Na jmenovku napište i kontakt na hotel, kde budete ubytovaní. Pokud se bag ztratí nebo zpozdí, aerolinka bude hned vědět, kam ho může nechat dopravit.

Pošlete hole poštou

Pořád nejste přesvědčení, že létání s holemi je pro vás? Pošlete je na místo přepravní službou jako jakýkoli balík. Tahle možnost není nezbytně nejrychlejší ani nejlevnější. Ale dovolenou většinou plánujete hodně dopředu a i s hotelem se můžete domluvit, že vám hole do vašeho příjezdu schovají.

