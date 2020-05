Zveřejněte všechny příjemce podpory Covid, říká Česká národní banka

Centrální banka se vložila do tahanic o zveřejnění příjemců státní podpory Covid. Krátce poté, co Česká národní banka (ČNB) řekla, že u programů označovaných jako Covid III nejde o porušení bankovního tajemství, pokud se jména příjemců zveřejní, přistoupila k něčemu podobnému i u podpory Covid I a Covid II.

“I v případě programů Covid I a II tedy může dojít ke zveřejnění příslušných údajů, na rozdíl od programu Covid III však nejde o zákonný, ale smluvní průlom do ochrany bankovního tajemství,” tvrdí za ČNB mluvčí Denisa Všetíčková

Právě kvůli dodržování bankovního tajemství nechtěl stát až dosud zveřejnit jména příjemců tohoto benefitu. Na tyto účely přitom proudí miliardy korun.

“Na základě veřejně dostupných podmínek pro poskytování podpory v rámci programů Covid I a II je jednou z podmínek poskytnutí podpory v těchto programech souhlas příjemce podpory s předáváním svých identifikačních údajů a výši obdržené podpory ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu pro místní rozvoj a Evropské komisi, a to i za účelem jejich zveřejnění,” vysvětluje mluvčí ČNB Denisa Všetíčková.

“Za předpokladu, že příjemce podpory takový souhlas udělí, je možné předání odpovídajících údajů a Českomoravská záruční a rozvojová banka, respektive příslušné orgány, jsou oprávněny dané údaje zveřejnit. V takovém případě se jedná legitimní průlom do bankovního tajemství na základě souhlasu dotčeného subjektu,” upřesňuje Všetíčková.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která programy ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu zprostředkovává, na dotaz týdeníku Euro uvedla, že příjemce zveřejní, pokud ji ČNB potvrdí, že se nejedná o porušení bankovního tajemství. “Musíme ale počkat na oficiální stanovisko ČNB,” zdůrazňuje šéf ČMZRB Jiří Jirásek. Oficiální stanovisko zatím centrální banka vydala jen k programu Covid III.

O zveřejnění jmen se už několik týdnů snaží pirátští poslanci. Cílem je zamezit spekulacím, zda stát nepodporuje vybraná odvětví či dokonce konkrétní firmy. A rovněž zamezit i tomu, aby podpora směřovala do firem s neznámými vlastníky.

V případě programu Covid III podal pirátský poslanec Jakub Michálek pozměňovací návrh, který by umožní příjemce zveřejnit, aniž by došlo k porušení bankovního tajemství. Nyní to vypadá, že celý spor vyřešila ČNB.

Zatímco u Covid III se jedná o prostředky proudící ze státního rozpočtu, u Covid I a Covid II byla situace z hlediska zveřejňování jmen podpořených firem složitější, neboť jde o programy navázané na evropské peníze.