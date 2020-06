Živnostníci s příjmem do 800 tisíc budou moci platit paušální daň

Živnostníci s ročním příjmem do 800 tisíc korun budou moci od 1. ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň. Na dnešním jednání to schválila vláda. Pro příští rok by měla činit 5740 korun měsíčně. Paušální daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Fungovat bude na dobrovolné bázi. Na svém twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

V částce paušální daně je zahrnuto zdravotní pojistné 2514 korun, daň z příjmů v symbolické výši 100 korun a minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent. Pro příští rok odpovídá 3126 korunám. Paušální daň má podnikatelům podle Schillerové přinést kromě finanční úspory také méně administrativní zátěže a důvodů k většině kontrol z finančního úřadu. S předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) bude ještě dnes jednat o tom, aby se podařilo návrh zařadit do prvního čtení ještě před parlamentními prázdninami na mimořádné schůzi.

Schillerová dříve také uvedla, že zvýšené sociální pojistné má pomoci živnostníkům s ohledem na starobní důchod. Většina si totiž nyní platí jen nezbytné minimum. Paušální daň by jim měla zajistit vyšší důchod. S přihlášením k paušální dani už ale nebude moci živnostník uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je například bonus na děti nebo sleva na manželku.

V původním návrhu se počítalo s tím, že paušální daň se bude vztahovat na podnikatele s ročním příjmem do jednoho milionu korun. Zástupci ČSSD žádali limit 600 tisíc korun.

Ministerstvo financí očekává, že po úpravě stropu maximálního ročního příjmu by mohlo do systému vstoupit zhruba 120.000 poplatníků. Schillerová na tiskové konferenci po jednání vlády také uvedla, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se zavázala k tomu, že společně s resortem financí vytvoří IT podmínky k tomu, aby účinnost od 1. ledna 2021 byla zachována i v případě, že by IT řešení bylo dokončeno třeba v polovině příštího roku.

Návrh novely nově definuje také novou kategorii poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a to poplatník v paušálním režimu. Nutnou podmínkou pro to, aby poplatník byl považován za poplatníka v paušálním režimu, je podle důvodové zprávy povinnost podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu. Podle Schillerové je možné, aby se poplatník také vrátil ke standardnímu režimu při oznamovací povinnosti vůči finanční správě, ale vždy může změnu provést pouze k 1. lednu.

Z říjnového průzkumu společnosti Median vyplývá, že zavedení paušální daně místo nynějšího systému tří odvodů by přivítalo 78 procent podnikatelů, kterých by se změna dotkla.

Daň by se sice mohla podle MF týkat až 408 tisíc osob samostatně výdělečně činných. S přihlášením k paušální daní už ale nebude moci živnostník uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je například bonus na děti nebo sleva na manželku.