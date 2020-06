Zisk, nebo danajský dar? Musk vydělal během jediného dne přes 18,5 miliardy korun

Elon Musk má za sebou neobvykle úspěšný týden. Dařilo se nejen jeho soukromé společnosti SpaceX, která v neděli zdárně dopravila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) dvojici amerických astronautů, čímž se již navždy zapsala do dějin kosmonautiky velmi tučným písmem, ale i jemu samotnému, jelikož si během jednoho pouhého dne vydělal na 770 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 18,5 miliardy korun). Je tomu ale doopravdy tak?

Říká se, že ne všechno zlato se třpytí, a v případě Muskova tučného výdělku, který má být odměnou za to, že se před dvěma roky vzdal na dalších deset let svého platu a že se Tesle podařilo dodržet předem stanovené finanční cíle, to platí dvojnásob. A tak zatímco titulky některých zahraničních médií informují o tom, jak osmačtyřicetiletý podnikatel původem z Jihoafrické republiky opět rychle a skoro až zázračně zbohatl, skutečnost je taková, že jeho bankovní konto je v tuto chvíli spíše o poznání chudší než před týdnem. A to hned z několika důvodů.

Celý vtip spočívá totiž v tom, že Musk, ačkoliv se to tak může na první pohled zdát, vlastně žádné peníze nezískal. Tedy rozhodně ne v hotovosti a už vůbec ne teď. Od Tesly, v níž podle zpravodajského serveru CNN vlastní pouze 20,8procentní podíl, získal jen právo (takzvanou opci) na nákup dalších bezmála 1,69 milionu akcií při ceně 350,02 dolaru za kus. Protože se ale reálná hodnota jedné akcie dotčené automobilky tou dobou, tedy ve čtvrtek 28. května, pohybovala nad hranicí 805 dolarů, znamená to, že je Musk získal se značnou slevou. A ta se teoreticky v konečném součtu blížila oněm zmíněným 770 milionům dolarů.

Vývoj cen akcií společnosti Tesla, zdroj: Trading economics

Nyní ten druhý háček. Vlastnit akcie nějaké společnosti je samo o sobě výhodné. Ve chvílí, kdy její vedení vyplácí akcionářům dividendu, máte zajištěn pasivní příjem, jenž v některých případech vůbec nemusí být malý. Ještě lepší ale je, když cena akcií postupem času roste, díky čemuž je tak vy následně můžete se ziskem odprodat jinému zájemci. A právě na to Musk nyní spoléhá.

Kdyby se jich chtěl zbavit například příští týden, má smůlu. Nemůže. To slíbený bonus nedovoluje, neboť opce jako taková bude splatná až za pět let. Známému miliardářovi tak nezbývá než věřit, že i v roce 2025 se budou akcie Tesly pohybovat na takto vysoké úrovni. Nebo při nejmenším alespoň doufat, že jejich cena neklesne pod hranici 350,2 dolaru za kus, protože v takovém případě – pokud se jich skutečně zbaví – by na celé transakci vlastně prodělal.

Odměna, kterou si sám zaplatil

To je samo o sobě velmi nepříjemné pomyšlení už jen proto, že na jejich koupi musel nyní vynaložit zhruba 591 milionů dolarů (14,3 miliardy korun) a k tomu ještě zaplatit kalifornskému finančnímu úřadu daň z příjmu, která je dle tamních zákonů splatná k datu vzniku obchodu, a nikoliv k termínu jeho vypořádání. Navíc se spekuluje, že právě toto byl onen hlavní důvod, proč se začátkem května rozhodl zbavit téměř veškerého svého fyzického majetku a proč již nechce vlastnit byť jediný dům.

My gf @Grimezsz is mad at me — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Závěrem je snad ještě nutno podotknout, že zmíněných bezmála 1,7 milionu kusů akcií je pouze prvním z dvanácti balíků, které by měl Musk na základě dřívější dohody s vedením společnosti získat. Až postupně dojde k „vyplacení“ všech zbývajících částí tohoto bonusu, bude excentrický miliardář vlastnit na 59 milionů kusů akcií automobilky Tesla.