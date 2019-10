Zbrojaři dělají nábor. Firma Rheinmetall shání lidi na obrněná vozidla

Poblíž jezera Milada, už více než deset let fungují tři fabriky spadající pod sesterský koncern Rheinmetall Automotive. „To je jeden z důvodů, proč jsme si to místo vybrali. Využijeme existující infrastrukturu, a navíc je to blízko německých hranic“ vysvětluje Oliver Mittelsdorf, viceprezident společnosti Rheinmetall Defence. Firma ví, že v Česku panuje velmi nízká nezaměstnanost, plánuje oslovit především lidi, kteří musejí dojíždět za prací do Německa.

I tímto krokem chce Rheinmetall Defence zvýšit své šance v tendru za 53 miliard korun, v němž chce ministerstvo obrany pořídit 210 pásových bojových vozidel. Právě jejich vůz Lynx je spolu se švédským CV90 hlavním favoritem zakázky.

Tucet je jen začátek: nových amerických helikoptér bude nad Českem více

Vrtulník UH-1Y Venom ( Autor: Profimedia.cz )

