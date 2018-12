Zanzibar, lázně i „vitamín R“. Jak manažeři dobíjejí baterky?

Až 40 procent firemních manažerů v Česku pracuje denně deset až 12 hodin, 60 procent se práci věnuje i o víkendu. Koloběh schůzek, jednání, porad a rozhodování u nich může vést k celkovému vyčerpání a snížení výkonnosti. To se může negativně odrazit nejen na jejich osobním životě či zdraví, ale v konečném důsledku i na chodu podniku. Právě „únava z rozhodování“ bývá podle vědců jedním z důvodů, proč šéfové firem dělají špatná rozhodnutí. Najít čas k odpočinku a relaxaci je tak pro manažery klíčové nejenom z lidské stránky, ale i té podnikatelské.

Zájem o luxus roste

Nejobvyklejším způsobem „dobíjení baterií“ je pro většinu podnikatelů dovolená. Na ní si velmi rádi dopřávají luxusu. „Jasně se ukazuje, že lidé si chtějí dovolenou především užít, a to s největším možným komfortem, za který si neváhají i připlatit.

To podporuje i čím dál častější nákup luxusnějších, a tedy i dražších hotelů,“ říká Lenka Pátek, obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style.

Setrvalým trendem je podle ní volba stravování all inclusive, které požaduje naprostá většina klientů. „V rámci prodaných zájezdů do všech destinací představuje all inclusive stravování přes 96 procent objednaného druhu stravování,“ vypočítává Lenka Pátek.

Téměř polovina cestujících si dovolenou užije ve čtyřhvězdičkových hotelech, čtvrtina pak volí pětihvězdičkové ubytování. Právě poptávka po exkluzivních pětihvězdičkových hotelech vzrostla oproti loňsku o 80 procent. Na vzestupu jsou také zájezdy do vzdálenějších exotických zemí. Letos i v zimní sezoně, která dříve patřila hlavně lyžování, vzrostl v Česku počet zájezdů do teplých krajin o 15 až 20 procent.

„Nabídka exotických destinací s komfortním leteckým spojením je dnes skutečně velmi pestrá, každý si najde své místo na slunci. Nejpopulárnější směrem na východ je Thajsko, Srí Lanka, Dubaj a Maledivy, směrem na západ Mexiko, Dominikánská republika a Kuba a v Africe roste významně zájem o Zanzibar.

Velmi silně stoupá poptávka po poznávacích zájezdech. Mezi letošní hity patří Peru, Brazílie, Kolumbie, Indonésie, Jižní Afrika, Nepál, Tibet, Japonsko a USA,“ říká Zdeněk Kříž, místopředseda Asociace cestovních kanceláří.

Pro manažery je podle něj důležité rozmyslet si, jaká mají přesně od dovolené očekávání. „Zda chtějí pobytový zájezd, tedy koupání a odpočinek na pláži, nebo poznávací zájezd, kolik dní si mohou na dovolenou vyhradit, jak dlouhý let jsou připraveni absolvovat,“ dodává Zdeněk Kříž.

Nárůst cestování do exotiky podporuje i zavádění nových přímých leteckých linek z Prahy. Ty si navzájem konkurují, a tak ceny letenek zejména do Asie jsou velmi příznivé. Tím se i exotické destinace, jako jsou Thajsko nebo Srí Lanka, stávají pro běžné turisty cenově dostupné.

„Velmi silný je nárůst prodejů plaveb na luxusních zaoceánských lodích do všech částí světa, včetně plaveb napříč Oceánií, kolem Austrálie či plavby ke břehům Antarktidy.

Návrat k lázním K obnovení ztraceného klidu stále více pomáhají i lázeňské pobyty. Zatímco ještě před několika lety byly lázně vnímány spíše jako prostředí pro léčbu nemocných či seniorů, nyní otevírají krátkodobější wellnessové pobyty i pro přepracované manažery. Jejich součástí bývají například masáže, kyslíkové lázně nebo parafínové zábaly. Tyto pobyty nabízejí nejen tradiční lázeňská střediska, ale také hotely, které si vybudovaly vlastní wellnessové zázemí.

Velice dobře se prodávají poznávací zájezdy do USA, Číny a Jižní Ameriky,“ popisuje zkušenosti z prvních měsíců letošního roku Tomáš Cikán, generální ředitel cestovní kanceláře ESO travel.

Nejvíce se podle něj v tomto období prodávaly zájezdy do oblasti Indického oceánu, jihovýchodní Asie a Karibiku. „Celkové nárůsty prodejů vzdálených exotických destinací jsou nejvyšší za posledních deset let,“ porovnává Tomáš Cikán.

Dvojnásobný zájem

Také podzimní statistiky ukazují, že ani po konci hlavní sezony zájem Čechů o cestování neklesá. Poptávka po zájezdech do teplých krajin v podzimních termínech je oproti loňskému roku prozatím o 35 procent vyšší. „Podzimní dovolenou v Egyptě si dosud zakoupilo dvakrát více turistů než vloni ve stejném období, zájem o Turecko a Tunisko je oproti loňsku rovněž dvojnásobný,“ komentuje Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia.

Ze vzdálenějších míst na podzim vedou Spojené arabské emiráty, do hledáčku manažerů se stále více dostává také Dominikánská republika, kam vyrazí prozatím zhruba dvakrát více turistů než vloni ve stejném období. Exotické země se snaží návštěvníky přilákat nejen na krásné pláže nebo památky, ale také na nejrůznější festivaly. Kromě těch tradičních vytvářejí i nová lákadla. V Dominikánské republice se tak letos konal první ročník rumového festivalu. Ten ve městě Puerto Plata dva dny oslavoval třtinový rum, kterému místní říkají také „vitamin R“.

Nově založená tradice bude pokračovat i v příštích letech. „V zemi funguje několik rumových továren a alespoň jednu z nich byste během dovolené rozhodně měli navštívit. Každý producent má svůj vlastní recept na výrobu, který se liší v druhu cukrové třtiny a surovině, z níž vzniká výsledný produkt,“ vysvětluje Simona Juránková z ministerstva cestovního ruchu a Národního turistického úřadu Dominikánské republiky.

Boj se závislostí

Jenže ani dovolená s různými atrakcemi nemusí přinést manažerům potřebný odpočinek. Podle průzkumů totiž 90 procent z nich pracuje i během ní. Proto Česká manažerská asociace (ČMA) letos odstartovala projekt Řeka zdraví, který by měl zájemce naučit pracovat s jejich energií a pravidelně ji doplňovat. Výsledkem by pak měla být schopnost dlouhodobého maximálního výkonu bez zbytečného vyčerpání.

„Více než polovina českých manažerů podléhá stresu, nedokáže se mu účinně bránit a trpí dlouhodobou únavou. Prostřednictvím Klubu Řeky zdraví nabízíme poznání vlastní energie a posilování jejího potenciálu za pomoci skvělých profesionálů i příjemné a přátelské atmosféry,“ uvedl výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš.

Kultivace a posilování energie podle něj vychází hlavně ze znalosti přirozeného potenciálu u každého z účastníků projektu. Ti by se měli setkávat s odborníky na stravování a alternativní metody léčby, psychologii, cvičení čchi-kung, poradcem čínského učení feng-šuej a dalšími experty.

