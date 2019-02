Zamrzlé investice. Ministerstvo průmyslu loni povolilo jedinou elektrárnu

Jedná se o rozšíření Teplárny Loučovice o nový blok na biomasu s elektrickým výkonem 7,5 megawattu. Od počátku roku 2012 vydalo ministerstvo již 372 autorizací, jež umožní vznik elektráren o celkovém výkonu téměř 950 megawattů. Na počet mezi nimi převažují bioplynové stanice, kterých bylo schváleno 169, následují zdroje na zemní plyn s počtem 128 zařízení. Nejvyšší výkon ze všech schválených elektráren má větrný park Chomutov o výkonu 140 megawattů. Jenže ten se ani po pěti letech od vydání autorizace ještě nezačal stavět. Podobný osud mají i další schválené větrné elektrárny.

Není to jediný problém, který blokuje investice do moderních energetických zdrojů. Většina udělených autorizací pochází z let 2012 až 2015 (před rokem 2012 tato povinnost neplatila), v roce 2016 již prošlo schvalováním na ministerstvu průmyslu devět zařízení, předloni šest a v minulém roce pouze jeden. Česká energetika zůstává zatím výrazně přebytková, vývoz elektřiny byl loni o téměř 14 miliard kilowatthodin vyšší než dovoz. Situace se však může změnit již kolem roku 2025, kdy provozovatelé odstaví z provozu dožívající uhelné elektrárny.

Rozvoj obnovitelných zdrojů je téměř zablokován, ani vyšší využití zemního plynu se netěší podpoře vlády. A ani největší optimisté už dnes neočekávají spuštění nového jaderného bloku v Dukovanech dříve než v roce 2035.

Počet vydaných autorizací ministerstvem průmyslu a obchodu (od ledna 2012) Počet Elektrický výkon (MW) Biomasa 22 80,0 Bioplyn 169 132,0 Geotermální 3 23,5 Spalování odpadu 1 8,7 Uhlí 2 29,0 Větrné 28 425,0 Vodní 17 5,1 Zemní plyn 127 243,0

