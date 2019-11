Předák klimatické rebelie zpochybnil holocaust. V Německu mu stopli vydání knihy

Roger Hallam v rozhovoru pro německý týdeník Die Zeit zpochybnil výjimečnost nacistického vyvražďování Židů. O holocaustu řekl, že byl jen dalším svinstvem v lidské historii (v originálu: just another fuckery in human history).

„Skutečností je, že v naší historii byly miliony lidí pravidelně zabíjeny,“ řekl britský aktivista. Jako příklad uvedl počínání Belgičanů v Kongu v 19. století, které vedlo k „decimaci“ domorodého obyvatelstva. Podle něj za posledních 500 let došlo k mnoha genocidám.

Německé nakladatelství Ullstein Verlag v reakci na tato slova pozastavila uvedení německého vydání jeho knihy o klimatu a boji proti klimatické změně. Na trhu měla být kniha k dispozici od 26. listopadu.

Německé trauma z holocaustu je podle Hallama pro současnou společnost škodlivé a brání pochopení násilí ve společnosti. Odmítá, že nacistické plynové komory, jež vedly k šesti milionům mrtvých, jsou něčím jedinečným.

Popírala holokaust, zůstává ve vězení. Co se v Německu o nacistech smí říkat a co ne?

Holokaust nebyl. Ursula Haverbecková u soudu, ilustrační foto

Od jeho slov se distancovali i němečtí zástupci hnutí Extinction Rebellion (XR). „Jeho vyjádření nejsou pro německé XR únosná. Není mluvčím hnutí v Německu a svá slova s námi nijak nekonzultoval. To platí také o jeho vyjádřeních o demokracii, sexismu a rasismu,“ uvedlo XR Deutschland.

Relativizaci nacistických zločinů a masového vraždění odsoudil také německý ministr zahraničí Heiko Mass. „Holocaust je více než miliony mrtvých a kruté metody mučení. Průmyslově vyvražďovat Židy a chtít je vyhladit je jednoznačně nelidské,“ napsal Maas. Podle něj je nutné zajistit, aby se takové činy v historii už nikdy neopakovaly.

