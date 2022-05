Doručení balíku do 30 sekund. Společnost Piperdream Labs buduje podzemní logistickou službu

Společnost Piperdream Labs hodlá doručovat balíky rychleji než kdokoli před ní

S dopravními zácpami si starosti dělat nemusí, k přepravě zboží jí totiž poslouží speciální modul. Ten se bude pohybovat pomocí podzemního potrubí

V hyperlogistice vidí firma budoucnost, a to kvůli pohodlí, rychlosti i šetrnosti k životnímu prostředí

Doručení balíčku do třiceti sekund? Co se někomu může zdát jako námět sci-fi filmu, představuje pro startup Piperdream Labs vizi blízké budoucnosti. Koneckonců, takzvanou hyperlogistiku jako běžnou součást našich životů by společnost ráda zavedla už v tomto desetiletí. Pomoci jí k tomu mají podzemní trubky, které budou sloužit k přemisťování balíčků z centrálního uzlu k výdejovým místům poblíž cílových zákazníků. Ti si svoji objednávku vyzvednou buď sami, anebo jim ji až ke dveřím doručí řidič společnosti. O projektu informoval web Singularity Hub.

S nápadem přichází startup v době, kdy prodej prostřednictvím e-shopů neustále stoupá a houstnoucí doprava nejen tranzitních služeb negativně ovlivňuje kvalitu vzduchu a životního prostředí. Piperdream Labs proto logicky není jediná, která se s tímto novým a ,zelenějším‘ způsobem přepravy snaží na trhu uchytit. Na ochraně životního prostředí se chce podobně podílet také společnost Walmart, která tento týden oznámila, že svůj vzdušný doručovací program rozšíří o další drony.

Spoluzakladatel a technický ředitel dotčeného startupu Drew Bellcock to ale jako vhodné řešení nevidí. „Drony nemohou být páteřní infrastrukturou pro doručování, protože když se zamyslíte nad objemem doručovaných věcí, obloha by jimi byla doslova pokrytá,“ řekl v loňském rozhovoru pro Data Driven Investor.

A není to jediná nevýhoda. Doručování zásilek pomocí dronů podle něj stojí zhruba pětadvacetkrát více energie než v případě pozemních robotů. „Jakmile to pochopíte, uvědomíte si, že pozemní doprava je správný směr, kterým se mají věci hýbat,“ dodal.

Balíky patří pod zem

Zhruba 45 centimetrů dlouhé a 27 centimetrů široké nákladní moduly společnosti Pipedream Labs jsou podle Bellcocka oproti dronům dostatečně velké na to, aby unesly 95 procent zásilek, které by mohly transportovat až rychlostí 120 kilometrů za hodinu. Energii by získávaly z palubní baterie a rozděleny by byly podobně jako nákladní auto, tedy na hnací a nákladní část.

Moduly chce firma rozmístit strategicky tak, aby vždy maximalizovaly počet zákazníků v okruhu každých čtyři sta metrů. Ti by za dopravu v rámci okresů mohli zaplatit pouhých 75 centů (zhruba 17 korun). Kapsle s balíky by se přitom pohybovaly pomocí speciálních PVC trubek podobných těm, které slouží k zásobování vodou, teplem a elektřinou.

K financování výstavby potrubí hodlá společnost využít běžné bankovní úvěry pro veřejné služby. Prvních 1,5 milionu dolarů (34,6 milionu korun) přitom obdržela už loni v říjnu.

Bellcock očekává, že se doručování balíků díky postupujícím technologiím stane všudypřítomným a velkoobjemovým. V důsledku toho budou požadavky spotřebitelů na tento segment stále růst. „Amazon používám téměř denně, asi pět dní v týdnu dostávám balíček, a v budoucnu to bude ještě rozšířenější. Takže pokud o doručování přemýšlíte jako o veřejné službě, měla by být pod zemí se všemi ostatními veřejnými službami, ve svém vlastním vyhrazeném kanálu,“ uzavřel.