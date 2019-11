Začíná druhý ročník festivalu kosmické vědy a průmyslu

České družice ve vesmíru, nový systém řízení letového provozu nad Evropou, technologie pro drony nebo sondy směřující ke Slunci a Jupiteru. Tam všude lze nalézt českou stopu pocházející od předních tuzemských dodavatelů nebo výzkumných institucí. Druhý ročník vesmírného týdne Czech Space Week, který se koná od 8. do 15. listopadu 2019, přinese oslavu českých kosmických úspěchů.

Přesto, že se Česká republika může zdát z pohledu družice malá, má v družicových technologiích a aplikacích co nabídnout. Ministerstvo dopravy a CzechInvest proto ve spolupráci s generální partnerem SAB Aerospace a dalšími partnery po roce opět pořádají Czech Space Week, týden nabitý akcemi pro veřejnost, profesionály z firem i výzkumných institucí, start-upy, kosmofanoušky i děti. Jeho cílem je ukázat, co všechno české firmy a výzkumné instituce, které působí v kosmickém sektoru, dělají, kam do vesmíru se české výrobky dostanou, co je možné se z družicových dat dozvědět a kde to lze využít.

Czech Space Week ( Autor: Czech Space Week )

„Ministerstvo dopravy v Česku odpovídá za koordinaci kosmických aktivit, zastupuje Českou republiku v Evropské kosmické agentuře ESA a otevírá tak dveře českým firmám a výzkumným ústavům ke spolupráci na špičkových a technologicky velmi pokročilých a náročných projektech. Organizací, které se vesmírem a kosmickým průmyslem zabývají, je tu ale mnohem více. Czech Space Week je skvělý příklad spolupráce napříč institucemi,“ vysvětluje Václav Kobera, ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy.

„Zájem o vesmír v Česku roste a nepochybně k tomu přispívá i česká pobočka ESA BIC. Na to, že se nám daří popularizovat kosmická témata, poukazuje i mezinárodní úspěch našeho týmu ESA BIC Prague, který na začátku října 2019 získal cenu za nejzajímavější marketing mezi více než dvaceti ESA inkubátory. Hodnotitelé ocenili akce, jakými je například Veletrh vědy 2019, Moon 50 nebo Space sekce na Future Port Prague 2019,“ říká Patrik Reichl, generální ředitel CzechInvestu.

Czech Space Week ( Autor: Czech Space Week )

Vesmírný týden zahájí 8. listopadu 2019 54hodinová soutěž Startup Weekend v Brně, v Praze pak stejný den otevře své brány Evropská agentura pro globální družicový a navigační systém (GSA). Na brněnském kosmickém průmyslovém dni se představí projekt AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment), v jehož rámci chystá americká NASA a evropská ESA výpravu za binárním asteroidem 65803 Didymos, který směřuje k Zemi. Průmyslového dne se také zúčastní první evropský astronaut Vladimír Remek. Návštěvníci si budou moci mimo jiné prohlédnout největší kus rakety, který kdy v Česku vznikl.

Do Prahy pak na talkshow Space for Women zamíří úspěšné ženy z kosmických agentur. Vedoucí týmu pilotovaného a robotického průzkumu vesmíru Evropské kosmické agentury (ESA) Jennifer Ngo-Anh pohovoří v pražském Operu o roli žen ve vesmírném programu a podělí se o svůj životní příběh, jak se jako německá rodačka dostala od studia medicíny až k doktorátu z neurověd na prestižní americké univerzitě v Portlandu. V závěru týdne ESA BIC na své tradiční výroční konferenci End of Year vyhlásí start-upy, které nově vstoupí do kosmického inkubátoru.

Během kosmického týdne se budou konat i další workshopy, konference, promítání sci-fi filmu nebo koncert Pražského filmového orchestru. Podrobný program Czech Space Week a více informací najdete na www.czechspaceweek.com.