Zachránce, nebo otrokář? Amazon se dostává do kleští kvůli přístupu k zaměstnancům

Společnost Amazon nejbohatšího muže planety Jeffa Bezose je v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru hodně slyšet. Jak to ale má firma se svými zaměstnanci?

Zatímco mnozí světoví miliardáři kvůli pandemii koronaviru jmění spíše ztráceli, Bezos posiloval a letos si přidal k majetku šest miliard dolarů. Podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg je Bezos jediným z pětice nejbohatších lidí světa, který v současné krizi zatím o peníze nepřicházel.

Bezosově Amazonu nicméně díky krizi rostou prodeje a objemy zásilek. Jeho dominantní postavení v segmentu zásilkových služeb by díky situaci, kdy je mnoho lidí v důsledku opatření vlád proti šíření koronaviru uvězněno doma, mohlo ještě posílit. Nejbohatšímu muži světa se navíc daří prezentovat sama sebe, Amazon a další své firmy jako pomyslné dobrotivé samaritány, kteří především ve Spojených státech pilně zaskakují tam, kde Trumpova administrativa selhává.

Z vlastních zdrojů tak Bezos věnoval 100 milionů dolarů (celkem 2,5 miliardy korun) americkým potravinovým bankám, které v současné situaci nezvládají. Bezosova firma Blue Origin, která se obyčejně věnuje výrobě letecké techniky a zprostředkování letů do vesmíru, zase oznámila, že v reakci na pandemii koronaviru začne vyrábět ochranné obličejové štíty pro zdravotníky. Služba Amazon Care, lékařská divize Amazonu, začala s rozvozem a následným vyzvedáváním testovacích sad na koronavirus z amerických domácností.

Amazon rovněž uvedl, že kvůli výjimečné situaci posílí nábor a najme 100 tisíc nových zaměstnanců. Firma zároveň globálně investuje více než 350 milionů dolarů (zhruba 8,6 miliardy korun), aby zvýšila hodinovou mzdu zaměstnanců (odhaduje, se že v USA tomu bude o dva dolary (zhruba 50 korun) na hodinu více, ve Spojeném království o dvě libry (zhruba 61 korun) a v řadě evropských zemích o dvě eura za hodinu navíc (zhruba 54 korun). V USA mohou lidé za účelem autodiagnostiky nemoci covid-19 rovněž nově využít virtuálního asistenta Amazonu, Alexu, kterého programátoři naučili rozeznávat příznaky nemoci.

Protest před skladem Amazonu

Pozitivní PR v souvislosti s bojem proti epidemii tak jako by trochu odvracelo pozornost od kritiky, které Amazon dlouhodobě čelí kvůli pracovním podmínkám jeho zaměstnanců. Ty ovšem naposledy vybublaly na povrch právě v souvislosti s nákazou covid-19. Byly navíc pikantně opepřeny vyhazovem nepohodlného zaměstnance, který chtěl z pohledu Bezosovy korporace „dělat problémy“. Některá americká média tak začala v posledních dnech upozorňovat na to, že charitativní snahy Amazonu zachránit svět před pandemií mají i své odvrácené stránky.

Věc se točí okolo bývalého skladníka Amazonu Newyorčana Chrise Smallse. Smalls, který pracoval v hale Amazonu na Staten Islandu, v reakci na šíření koronaviru mezi svými kolegy zorganizoval malou skupinu improvizovaných odborářů (Amazon organizované odbory v USA nemá), která 30. března vyšla ven před sklady a zahájila komorní stávku.

Zaměstnanci Bezosovi firmy si během demonstrace stěžovali na to, že firma v souvislosti s pandemií dostatečně nedbá na jejich bezpečnost. Vadilo jim například, že neměli na pracovišti k dispozici ochranné masky, které by zabránily nakažení, ale i to, že Amazon nepřistupuje k uzavírání pracovišť, na kterých se nákaza novým typem koronaviru prokázala.

Sklady Amazonu na Staten Island byly právě jedním takovým pracovištěm a zaměstnanci během stávky žádali uzavření skladu na dobu dvou týdnů, jeho důkladnou dezinfekci a rovněž proplacení doby, kdy budou nuceni být kvůli tomuto stavu doma.

Amazon reagoval promptně a Smallse, který skupinu nespokojenců vedl, vyhodil z práce s tím, že jako zaměstnanec, který přišel s nakaženým covid-19 na pracovišti do styku, měl být na hrazené, dvoutýdenní karanténě.

Jenže to nebylo všechno. Vzápětí do médií unikly informace o tom, že vedení Amazonu chtělo propuštěného skladníka mediálně dehonestovat a využít. Smalls měl být při komunikaci firmy směrem do médií prezentován jako nepříliš bystrý člověk, který je pomyslnou tváří celého odborového hnutí v Amazonu. S informacemi přišel časopis Vice. K novinářům se informace dostaly na základě úniku zápisků generálního rady Amazonu Davida Zapolskiho z porady firmy, na které byl přítomen i sám Bezos.

„Není chytrý nebo výřečný. Co se týče médií, měli bychom se zaměřit na konflikt mezi námi a jím. Tak budeme v mnohem silnější PR pozici, než kdybychom se snažili novinářům popadesáté vysvětlit, jak se snažíme naše pracovníky chránit,“ poznamenal si Zapolski. Poté, co kauzu začala rozmazávat média, se Zapolski omluvil a svoje hodnocení propuštěného skladníka označil za osobní a emociální výlev, přičemž se hájil tím, že se cítil „frustrovaný“ a „naštvaný“.

Jenže skutek se stal a tlak na Amazon, aby přístup k zaměstnancům změnil, roste, a to i mezi americkými zákonodárci. Portál Vox informuje o aktivitě skupiny amerických senátorů, kteří zaslali Bezosovi dopis, ve kterém se zajímají o Smallsovo propuštění a jsou dle svých slov znepokojeni podmínkami, ve kterých musí zaměstnanci Amazonu pracovat.

Do kauzy Smalls se vložila dokonce i vrchní státní zástupkyně státu New York Letitia Jamesová, která uvedla, že zvažuje „všechny dostupné právní možnosti“. Mimo nezůstal stát ani starosta New Yorku Bill de Blasio, který v reakci na propuštění nepohodlného skladníka takřka okamžitě spustil vyšetřování ze strany radnice, jehož cílem je zjistit, zda skutečným důvodem Smallsova vyhazovu nebyla pomsta zaměstnavatele za jeho rodící se odborářskou činnost.

A ozývat se začali i odboráři, se kterými je Amazon na nože dlouhodobě. „Jsme šokováni tím, že Amazon nedodržuje bezpečnostní opatření nezbytná k zajištění zdraví svých pracovníků i veřejnosti,“ uvedli v dopise adresovaném Bezosovi představitelé velkých amerických odborářských organizací včetně největší organizace AFL-CIO sdružující 55 svazů zastupujících celkem 12,5 milionu lidí. Odboráři zároveň vyzvali ke zřízení nezávislých pozorovatelů, kteří by ve skladech Amazonu dohlíželi na dodržování pravidel definovaných americkými zdravotnickými úřady pro dodržování pravidel takzvané sociální distance.

Vztahy s odbory má Amazon na bodu mrazu už dlouho. Firma se dlouhodobě všemožnými způsoby vyhýbá zřízení organizovaných odborových organizací, a to přesto, že v USA zaměstnává celkem 800 tisíc lidí a je druhým největším soukromým zaměstnavatelem v zemi. V únoru rovněž Amazon čelil podnětu k Federální komisi pro obchod za účelem prošetření, zda nezneužívá svého dominantního postavení na trhu. Ten podaly právě americké odborové organizace.

Podle určitých indicií se postup firmy vůči svým manuálně pracujícím začíná zajídat už i v hierarchii firmy výše postaveným zaměstnancům – takzvaným bílým límečkům. Nasvědčují tomu e-maily administrativních a kancelářských pracovníků Amazonu, které unikly do médií. „Nacházíme se ve výjimečné a náročné situaci, ale tento způsob chování není v souladu s našimi vůdčími principy ani obrazem či hodnotami, které se snažíme zosobňovat, když spolupracujeme s našimi zákazníky,“ píše jeden ze zaměstnanců korporace v interním e-mailu.

Zdá se tak, že Bezos a jeho Amazon bude muset kromě záchrany civilizace před koronavirem vyřešit ještě jeden problém a vyslat směrem k lidem, kteří u něj manuálně pracují, přijímají a odbavují zásilky, vlídné gesto.

Zdroje: www.vice.com, www.vox.com/recode, www.theverge.com, www.bloomberg.com