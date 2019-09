Výrobu v Ostravě budeme zvyšovat, říká Sandžív Gupta

Počítáte i nadále se zachováním ocelárny?

Na sto procent ano. My už teď víme o investicích zhruba 100 milionů eur. To jsou investice do zachování plynulé výroby. Pak máme připravené růstové projekty, které dostávají konkrétní podobu v analýze, kterou dokončíme příští měsíc.

Ocelárna je mezi nimi?

Vnímáme současnou ocelárnu jako jednu z těch slabších stránek huti, takže a na tom musíme na sto procent zapracovat. Není to jednoduché téma. Abychom postavili novou elektrickou obloukovou pec, nemáme dostatečnou síť, na druhé straně nemáme zajištěny bezproblémové dodávky uhlí, abychom postavili kyslíkový konvertor. I proto musíme ocelárnu řešit.

Plánujete zachovat zaměstnanost?

My chceme zvyšovat výrobu, takže nevidím důvod pro snižování počtu zaměstnanců. Chceme, aby ten byznys rostl.

na objednávku BMW X1 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

18d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 753 433 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI Výbava:

Kona 409 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC90 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

B5 AWD Výbava:

Momentum 1 453 405 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quatro 170kW Výbava:

Q7 1 594 710 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Wrangler Unlimited Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.2 CRD Výbava:

Sport 1 115 334 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 264 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC60 Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

D3 Výbava:

Momentum 984 777 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 094 708 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Variant Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 750 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88 kW Výbava:

Komfort 419 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Compass Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 MultiAir/103 kW Výbava:

Sport 485 520 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 998 516 Kč

s DPH Detail

Nová huť Klementa Gupty. Ostravský závod čekají velké změny

Ministr průmyslu Karel Havlíček a výkonný předseda GFG Alliance Sandžív Gupta ( Autor: čtk )

Co brexit?

Přímo na Ostravu to vliv nebude mít, zato my v Británii to samozřejmě musíme řešit.

Loni jste říkal, že v Ostravě chcete rozjet recyklaci staré oceli.

Chceme využívat stále více šrotu pro výrobu oceli, i to je předmětem analýz, abychom našli takovou technologii, která to bude umožňovat. Protože ostravská huť je pro to velmi dobře situovaná, jsou tu dobré dodávky šrotu a za dobrou cenu. V investicích proto máme dva hlavní směry. Musíme investovat do ocelárny, to je handicap ostravské huti, druhá oblast je druhovýroba, kde dnes huť nevyrábí mnoho výrobků s velkou přidanou hodnotou. Takže i tímto směrem se budeme ubírat.

Jaké budou investice do ekologie?

Náš koncept je greensteel, což je koncept šetrný k přírodě při snižování emisí. I na tom budeme v Ostravě pracovat.

Dále čtěte:

Odboráři ArcelorMittalu se obávají, že huť dopadne jako OKD

Zisk ArcelorMittal se zvýšil o 42 procent, dostal se nad 60 miliard korun

Ostravská nejistota. ArcelorMittal omezuje výrobu, upozorňují odboráři

Až vysoké pece vyhasnou. Nový vlastník ArcelorMittal budí rozpaky

Stát chce koupit ArcelorMittal za korunu, řekl Babiš. Liberty House podle něj není transparentní