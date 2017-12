Výrobní firmy prostřednictvím úvěrů investují do robotizace a automatizace

Podniky částečně či plně automatizují výrobu prostřednictvím nákupu moderních strojů a technologií. Ve třetím čtvrtletí letošního roku vzrostly nově poskytnuté úvěry u Moneta Money Bank v segmentu malých a středních firem meziročně o 153,2 procent. Čisté komerční portfolio Moneta Money Bank tak dosáhlo ke konci třetího kvartálu 2017 hodnoty 60,5 miliardy korun.

„Ekonomika je na vrcholu a úrokové sazby úvěrů jsou nízko, což je pro firmy ideální čas investovat do modernizace. Řeší tak své současné potíže, jako například nedostatek pracovníků, a zároveň posilují svoji konkurenceschopnost do budoucna. Trendem u výrobních firem jsou investice především do oblastí automatizace a robotizace, v ostatních segmentech vidíme zájem o investiční úvěry na podporu digitalizace,“ vysvětluje Libor Šmíd, Senior manažer Moneta Money Bank zodpovědný za finanční služby pro malé a střední firmy.

„Do rozvoje svého podnikání investují rovněž živnostníci. Především s cílem šetřit jejich čas jim nabízíme možnost plně on-line načerpat předschválený investiční úvěr či kontokorent až do výše 300 tisíc korun, a to prostřednictvím mobilního bankovnictví Smart Banka či internetového bankovnictví Internet Banka. Celý proces zabere zpravidla méně než deset minut,“ doplňuje Marek Dvořák, Senior manažer Moneta Money Bank zodpovědný za finanční služby pro živnostníky.