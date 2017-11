Volkswagen chce být jednička v elektrické mobilitě. Na rozvoj dá 37 miliard eur

Největší evropská automobilka Volkswagen investuje do konce roku 2022 do elektromobilů, autonomního řízení a služeb nové mobility 34 miliard eur (870 miliard korun). Celkové investice skupiny v příštích pěti letech pak dosáhnou 72 miliard eur (1,8 bilionu korun). Vyplývá to z nejnovějšího plánu výdajů na období 2018 až 2022, který dnes schválila dozorčí rada. Plán má pomoci automobilce přeměnit se na předního světového výrobce elektromobilů. Součástí skupiny je i česká automobilka Škoda Auto.