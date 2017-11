Vnější tlaky do domácích cen oslabují. Růst cen v průmyslu zpomalil na 1,1 procenta

Čísla dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Současně oznámil, že ceny zahraničního obchodu po šesti měsících meziměsíčně stouply, když u vývozu se v září zvýšily o 0,1 procenta a u dovozu o 0,3 procenta.

Statistiky tak podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela ukazují, že vnější tlaky do domácích cen oslabují. „Podílí se na tom i dlouhodobě posilující koruna. Ta si sice v listopadu dává pauzu, v novém roce bude pokračovat v posilujícím trendu. To by se mělo projevit i na nižší inflaci spotřebitelských cen, která svého vrcholu podle nás dosáhla v říjnu. Nicméně její pokles nebude nijak výrazný, protože cenovou dynamiku budou držet domácí faktory v čele s mzdovým růstem,“ uvedl.

Ve srovnání se zářím se ceny průmyslových výrobců nezměnily, v zemědělství se zvýšily o 0,6 procenta, za stavební práce vzrostly o 0,2 procenta a za tržní služby o 0,1 procenta. Ceny u výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele. Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu zrychlil na 2,9 procenta ze zářijových 2,7 procenta. Míra spotřebitelské inflace tak byla nejvyšší za pět let.

Zdroj: IEconomics.com

V průmyslu se v říjnu meziročně zvýšily ceny kovů a kovodělných výrobků o 5,1 procenta, ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,3 procenta. O téměř 18 procent zdražily mléčné výrobky. Vyšší než před rokem byly také ceny koksu a ropných produktů, klesly naopak ceny dopravních prostředků o 3,3 procenta a ceny v energetice.

Ceny v zemědělství poprvé po několika měsících nerostly dvouciferným tempem. Jejich meziroční růst v říjnu zpomalil na 8,3 procenta ze zářijových 10,8 procenta. V rostlinné výrobě zdražilo ovoce o víc než dvě třetiny, stouply i ceny obilovin, brambor a olejnin, klesly u zeleniny. V živočišné výrobě o téměř 38 procent vzrostly ceny mléka a o pětinu ceny vajec, zlevnila drůbež a prasata.

Ceny stavebních prací v říjnu udržely meziroční růst na 1,8 procenta. Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře zpomalily růst na 1,6 procenta ze zářijových 1,7 procenta. Vzrostly například ceny za pojištění a penzijní financování a také za vydavatelské služby.

V zahraničním obchodě v meziročním srovnání ceny pokračovaly v předchozím poklesu. Ceny vývozu se v září snížily o 0,9 procenta, zejména kvůli posílení koruny vůči euru a dolaru. Dovozní ceny klesly o 0,8 procenta, hlavně kvůli zlevnění strojů a dopravních prostředků.

