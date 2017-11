Vláda USA se snaží zablokovat spojení firem AT&T a Time Warner. Obává se zdražení pro diváky

Americký prezident Donald Trump spojení podniků při své předvolební kampani několikrát tvrdě kritizoval a sliboval, že je zablokuje. Trump je hlasitým kritikem zpravodajské stanice CNN, která je součástí skupiny Time Warner, připomíná server BBC.

Podle agentury AP vyvolaly Trumpovy výroky podezření, že prezident mohl postup ministerstva spravedlnosti ovlivnit. Šéf antimonopolního odboru ministerstva Makan Delrahim nicméně uvedl, že mu prezident neříká, co má dělat.

„Objevila se řada zpráv a spekulací, zda je to celé o CNN. A upřímně řečeno, nevím,“ uvedl generální ředitel AT&T Randall Stephenson. Média dříve informovala, že ministerstvo spravedlnosti požaduje pro schválení fúze prodej stanice CNN. Stephenson dal nicméně najevo neochotu k takovémuto kroku, píše server BBC.

Ministerstvo uvedlo, že sloučení firem AT&T a Time Warner by „výrazně poškodilo americké spotřebitele“ nárůstem účtů za televizní vysílání a omezením inovací, zejména v oblasti internetové televize. Dodalo, že AT&T by získala možnost účtovat konkurentům, například kabelovým operátorům, vyšší poplatky za produkci firmy Time Warner. Tyto vyšší náklady by podle něj ve finále zaplatili spotřebitelé.

Hlavní právní zástupce AT&T David McAtee upozornil, že vertikální fúze, ve kterých se spojují podniky stojící na různých úrovních cesty zboží či služeb ke konečným odběratelům, jsou v USA běžně schvalovány. „Nevidíme žádný legitimní důvod, proč by se k naší fúzi mělo přistupovat odlišným způsobem,“ prohlásil. Dodal, že AT&T věří v zamítnutí žaloby.

Administrativa předchozího prezidenta Baracka Obamy v roce 2011 schválila podobnou vertikální fúzi, v rámci které kabelová společnost Comcast převzala mediální firmu NBC Universal, připomněla agentura Reuters.

AT&T je druhým největším mobilním operátorem a největším provozovatelem pevných linek v USA. Vlastní i provozovatele satelitní televize DirecTV. Time Warner ovládá kabelové televize CNN a HBO, filmová studia Warner Bros a je i hlavním akcionářem společnosti Central European Media Enterprises (CME), která vlastní českou televizi Nova a další stanice.

