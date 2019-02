Vikingové z Vlašimi. Obrat obalové firmy se blíží miliardě korun

Automobilový průmysl, pivovarnictví… a tím pravděpodobně skončí odpověď náhodně vybraného Čecha na otázku, v kterých odvětvích lze Česko zařadit mezi světovou špičku. Málokdo by si přitom tipnul, že díky rodinné firmě ze středočeské Vlašimi exceluje tuzemský průmysl v jednom poněkud přehlíženém odvětví. A to i přesto, že ho má každý prakticky denně na očích.

„Pokud přijdete do libovolné prodejny potravin, na sto procent uvidíte zboží, které je zabaleno na našich strojích,“ říká Lukáš Mašek, který spolu s bratrem Janem vede společnost Viking Mašek, výrobce balicích strojů pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Tedy společnost, jejíž globální obrat se podle Maška blíží miliardě korun a jejíž jméno lze nalézt na prvním místě v odborných cizojazyčných publikacích zabývajících se tímto neobvyklým oborem.

Kapacita nestačila

Rodinná firma zatím v Česku vyráběla balicí stroje ve dvou závodech ve Vlašimi a v Nejdku. Ty však už kapacitně nestačily a letos v únoru startuje výrobu v novém kartonovacím centru v Nové Roli na Karlovarsku. „Chceme tak zvýšit výrobní kapacitu. Šlo o investici za zhruba 55 milionů korun,“ vyčísluje Lukáš Mašek.

Majitel Wikovu Wichterle: Jdeme na východ i na západ

Historie společnosti sahá do šedesátých let k Výzkumnému ústavu balicích strojů. Ten v roce 1992 zprivatizoval otec obou bratrů Rudolf a bez velkého přehánění odstartoval celosvětovou expanzi. Dnes má Viking Mašek obchodní zastoupení prakticky po celém světě a jako jedna z mála tuzemských firem je pevně etablovaná na složitém a vysoce konkurenčním trhu v USA. V městečku Oostburg ve státě Wisconsin se dokonce nachází čtvrtý výrobní závod Vikingů z Vlašimi.

Balit fíky na Sahaře

Stopu zanechala společnost i ve výrazně exotičtějších zemích. „V Alžírsku, na Sahaře uprostřed ničeho, balíme fíky a datle,“ popisuje Lukáš Mašek jednu z nejneobvyklejších zakázek v historii společnosti. Pro využití na africkém kontinentu vyrobila česká firma také mobilní balicí stroj. „Balicí stroj jsme dali do kontejneru i s příslušenstvím a generátorem elektrické energie. Nyní slouží v rozvojových zemích v Africe. Vždycky se někam přesune, zabalí čerstvé potraviny a pak se přesune o tři sta kilometrů dál,“ vysvětluje Mašek.

300 sáčků bonbonů za minutu dokáže zabalit nejrychlejší balicí stroj světa Velocity.

Zhruba desetina zákazníků firmy Viking Mašek se rekrutuje z farmaceutického průmyslu a z řad výrobců pracích prášků. Většina strojů je však určena na balení potravinových značek, jako jsou Emco nebo Starbucks. Nejrychlejší balicí stroj světa Velocity s řídicími jednotkami Simotion od globálního technologického lídra Siemens dokáže zabalit až 300 sáčků bonbonů nebo oříšků za minutu.

Trend budoucnosti však každopádně Vikingové vidí spíše v automatizaci a ekologizaci výroby. Stejně jako jiná odvětví i potravináře trápí nedostatek pracovních sil, a požadují proto, aby moderní stroje zvládlo obsloužit co možná nejméně lidí. Více než na všechna jiná odvětví pak na ně dopadá tažení proti plastům a mezinárodní tlak na snížení jejich spotřeby.

„Vytváříme stroje na balení do biodegradovatelné fólie. Je to materiál, který se sám v přírodě rozloží, a velké nadnárodní firmy začínají vyžadovat, aby obaly byly co nejvíce recyklovatelné nebo biodegradovatelné,“ nastiňuje Mašek trend budoucnosti.

