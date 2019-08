V Rusku vyrábí papír stroje českého Papcelu. ČEB na ně půjčila přes 3 miliardy

„Dovoz dekorativního papíru do Ruské federace je stále finančně náročnější, takže poptávka po výrobcích z našich linek roste. A výroba papíru, který se používá například jako dekor nábytku, to je hodinářská práce. Každá role nového papíru musí splňovat nejpřísnější kritéria barevnosti či pevnosti, aby konečný spotřebitel vždy koupil například skříňku v naprosto stejném odstínu a kvalitě. Díky naší technologii se to Majaku-Technocell daří a je jediným výrobcem tohoto druhu papíru v Ruské federaci,“ vysvětluje David Dostál, majitel strojírenské firmy Papcel.

Přes tři miliardy od ČEB

Vývoz české technologie pojistila státní pojišťovna EGAP a Česká exportní banka na něj půjčila 800 milionů korun. Potvrzuje přitom, že zájem o tyto české technologie v Rusku roste.

„S Papcelem spolupracujeme 13 let a za tu dobu jsme mu pomohli vyvézt zboží za víc než tři miliardy korun. Vůbec prvním spolufinancovaným vývozem přitom byla v roce 2006 dodávka linky na zpracování celulózy, právě sem, do závodu Majak-Technocell,“ řekl ředitel ČEB Jaroslav Výborný.

Rusko-německý koncern Majak-Technocell je světovým dodavatelem průmyslových papírů a jeho závody provozované v Rusku a Německu patří ke špičce v oboru. Papcel z moravské Litovle se tak coby dodavatel technologie pro ruské závody stal zároveň největším dodavatelem svého druhu pro celé Rusko.

„Rusko je pro nás v tuto chvíli dominantní trh, ale poptávku, na kterou se nyní soustředíme, cítíme z asijských zemí a v Indii,“ dodává Papcel.

Nové zakázky na indickém subkontinentu a v dalších asijských zemích si slibuje od zahájené spolupráce s indickým výrobcem JMC. Indický podnik bude pro Papcel kooperovat výrobu na lokálním trhu. V plánech letos počítá společnost, ve které pracuje přes 200 lidí, s tržbami kolem 660 milionů korun.