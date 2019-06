V Rotterdamu ocenili úspěšné startupy. Vítězem se stal český ThreatMark

Z každé země V4 a Nizozemska se zúčastnilo soutěže pět nadějných talentů. Českou republiku zastupovalo Engeto se systémem on-line školení v IT a následné alokování absolventů, The Hybrid Company s chytrou reklamou do chytrých televizí, Kooperace.cz s databází volných kapacit strojů pro zajištění produkce strojírenských výrobků, Statusoid pro bezpečnost webu a ThreatMark pro ochranu dat a kreditních karet.

Program celého dne, který zahájil slovenský velvyslanec Roman Bužek, byl bohatý na informace, nové kontakty i vědomosti. Prezentace jednotlivých startupů byly rozděleny do tří bloků, kdy každý blok byl uveden jiným zajímavým tématem či osobností.

H. E. Roman Bužek, velvyslanec Slovenské republiky v Nizozemsku ( Autor: CzechTrade )

Každý vystupující mě čtyři minuty na prezentaci – sebe, svých idejí, vizí a především business plánů. Následoval několikaminutový prostor pro otázky porotců, k nimž patřili ředitel obchodní divize a ředitel start-up Lab nizozemské investiční banky NIBC, partner Andersen Tax & Legal, člen managementu nizozemského World Start-up faktory, šéf teď již bývalého startupu a nyní úspěšného projektu StartDock, ředitelka Česko-nizozemské obchodní komory a já, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux. Hodnotili jsme kvalitu produktu a jedinečnost nápadu, obchodní potenciál, finanční gramotnost nebo schopnost komunikace. A řeknu vám, že porotcování není žádný med.

Zleva, po směru hodinových ručiček: Členové poroty – šéf úspěšného, teď již bývalého startupu StartDock, Thom Wernke, partner Andersen Tax&Legal Ruben van Aarle, in-house strategy a innovation consultant banky NIBC Fahrad Amiri, ředitel divize Innovation Lab banky NIBC Duncan de Vries, team leader u World Startup Factory Aditya Putta, ředitelka Českonizozemské obchodní komory Kateřina Velíšková, project leader celé akce, atašé slovenské ambasády v Nizozemsku Katarina Jakubčeková (nebyla členkou poroty) a autorka textu ( Autor: CzechTrade )

Vyhlašování vítězů se konalo v 11. patře Erasmus Centre for Entrepeneurship v Rotterdamu, na místě s dechberoucím výhledem na část rotterdamského přístavu. Z pozice vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux, partnera celé akce a členky poroty jsem měla tu čest předat jménem ČEZ Group a jeho zástupce pro nizozemský trh Miroslava Šindeláře, šek na 1000 eur vítězi české kategorie. Stal se jím startup Koperace.cz, zastoupený jeho jednatelem Milanem Málkem.

CEO vítěze české kategorie Kooperace.cz Milan Málek a autorka textu ( Autor: CzechTrade )

Celkovým vítězem se pak stal český ThreatMark – startup tak kvalitní a svým výkonem přesvědčivý, že jsem ani nemohla být nařčena z korupce či nadržování. Češi prostě umí – a uznala to i odborná, zcela objektivní porota. Když pan velvyslanec vítězi, zastoupenému jeho jednatelem Michalem Trešnerem, předal cenu – 2 zlaté vstupy na amsterodamský Global Entrepeneuship Summit 2019 – byla jsem opravdu pyšná na svou malou zemi ve střední Evropě, která byla zatím spojená „jen“ s Jaromírem Jágrem, Prahou nebo plzeňským pivem.

V4 Startups navázalo na matchmakingovou akci, kterou v roce 2016 zorganizovalo obchodní oddělení Velvyslanectví České republiky v Haagu. Rozhodlo se tehdy využít obrovského potenciálu Nizozemska jako země technologií a pokroku.

Zápisky autorky k jednotlivým startupům ( Autor: CzechTrade )

Autorka je ředitelkou zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux