V Kanadě se hromadí zásoby konopí. Legální prodeje stoupají pomaleji než produkce

Samičí květenství konopí

Více než rok poté, co bylo v Kanadě legalizováno užívání marihuany i pro rekreační účely rostou firmám s licencí zásoby konopí. Větší část ale připadá na listy, jež mají menší hodnotu než květenství. Od října 2018 do září 2019 stouply zásoby sušeného konopí ze 115 300 na 316 000 kilogramů. Pro tamní byznys to znamená, že investoři firmám nevěří a jejich akcie v posledních měsících padají.