V Česku se rozmáhá hypoteční přeběhlictví. Bankám hrozí miliardové ztráty

Pětatřicetiletý Josef Váchal před rokem refixoval úrokovou sazbu hypotéky na dalších pět let. Jeho banka mu nabídla sazbu 2,9 procenta, o pět desetin procentního bodu výhodnější než dosud, takže odcházel velmi spokojen. Když se ale o pár měsíců později od finančního poradce dozvěděl, že si hypotéku může refinancovat u jiné banky v podstatě kdykoli, a že díky poklesu úrokových sazeb může ušetřit další tisícovku každý měsíc, neváhal podstoupit hypoteční martyrium znovu.

U nové banky dostal v prosinci sazbu dvě procenta a za odchod od stávající zaplatil sankci jen něco přes tisícovku. Tato hypoteční turistika je v Česku možná teprve tři čtvrtě roku, ale postupně se stává fenoménem, z něhož mohou těžit aktivní lidé jako Váchal. S obrovskými obavami jej však pozorují velké banky, které mají v hypotékách rozpůjčovány stovky miliard korun. „Troufnu si tvrdit, že pro malé a střední banky to může být hodně zajímavé. My to určitě neděláme. Z dobrých důvodů, protože čím větší banka, tím větší portfolio. Rozpoutáte tím jen válku,“ řekl týdeníku Euro Radek Vachulka, manažer bydlení České spořitelny.

Tato „válka“ by poškodila zejména větší bankovní ústavy, jimž by takto mohlo ke konkurenci odejít nejvíc klientů. Hypoteční turistika se klientům vyplatí v době, kdy úrokové sazby klesají, což je případ poslední doby. V lednu 2019 činila podle údajů Hypoindexu průměrná sazba hypoték přesně tři procentní body, v listopadu pak už jen 2,35 procenta. U průměrné hypotéky je to úspora skoro deset tisíc korun ročně na splátkách. „Počet ‚přeběhlíků‘ se u nás pohybuje v desítkách kusů. Není to zatím nic masivního, ale každý měsíc to přirozeně roste,“ dodává Vachulka. Rostoucí tendenci této turistiky vidí podle průzkumu týdeníku Euro i ostatní velké bankovní domy.

Fenomén na trhu pozoruje i Česká národní banka, podle které ho rozpoutávají hlavně finanční zprostředkovatelé. Ti mají k převedení klienta z jiné banky motivaci v podobě dvouprocentní provize z výše hypotečního úvěru. „S ohledem na vysoký podíl externí distribuce na prodeji hypotečních úvěrů okolo 80 procent jde spíše o iniciativu finančních poradců,“ říká viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký.

Některé banky proto už zpřísnily sankce, které účtují poradcům, když klienty převedou kvůli výhodnějším podmínkám jinam. Banky se však často vůbec nedozví, že hypotéka zmizela přičiněním poradce. V budoucnu lze přitom čekat, že někteří poradci i finanční instituce se budou na přeběhlíky specializovat.

Jestli se z malého problému stane větší lavina, závisí hlavně na tom, jak se letos budou vyvíjet úrokové sazby. Když bude pokračovat pokles, přeběhlíků bude víc. Na historicky nejnižší úroveň klesly sazby před třemi lety, kdy lidé získávali hypotéky za 1,7 procentního bodu.

