V barvách Jamese Bonda. Software pražské firmy Compelson pomáhá chytat teroristy

Dušan Kožušník byl pilným studentem Fakulty elektrotechnické na pražském ČVUT. Do svého oboru maximálně zapálený a díky neustálému zkoumání znal počítače detailně, prakticky až do posledního čipu. Postupně si na své konto připsal celou řadu cen z odborných školních soutěží, v šestnácti společně s kolegou sestrojil robota řízeného počítačem a podobně.

Vývoj logicky směřoval k založení firmy, Compelson vznikl v roce 1991. Zpočátku se zabýval bezpečností počítačů, zejména operačním systémem MS-DOS, později Windows, vytvořil například hardwarový antivirus. „Přetahovali jsme se tehdy trochu s Avastem,“ vzpomíná generální ředitel Dušan Kožušník. „Jenže jednak jsme příliš nevěřili v budoucnost produktů pro bezpečnost PC, předpokládali jsme totiž, že operační systémy Windows budou s nástupem NT dostatečně bezpečné a že externí bezpečnostní prvky nebudou potřebovat. A taky jsme z důvodu konkurenčního boje hledali jinou příležitost na trhu. Po roce 1996, když se začaly objevovat SIM karty pro GSM telefony, jsme se začali věnovat bezpečnosti mobilních telefonů,“ dodává.

Unikátní know-how

Dnes Compelson svými produkty zasahuje do několika segmentů. Jak už bylo řečeno, je přední světovou firmou v oblasti bezpečnosti mobilních telefonů, její produkty slouží mimo jiné k vyšetřování terorismu. Tím asi nejznámějším je Mobiledit, který si získal obrovskou popularitu a dnes ho využívají miliony uživatelů. Je to univerzální nástroj pro pokročilou práci s mobilním telefonem, více viz box. Další oblastí, ve které společnost působí, je management mobilních telefonů. Její produkty usnadňují uživatelům nakládání se smartphony, například promazávání nepotřebných dat, práci s kontakty, aplikacemi atd.

Jak upozorňuje Dušan Kožušník, Compelson také disponuje rozsáhlým know-how v oblasti prolamování chytrých telefonů. A co je oproti konkurenci unikátní, firma nabízí i pokročilá školení, či dokonce vybudování forenzních laboratoří vládám apod. Šéf firmy osobně, ale i její další specialisté tedy často cestují po celém světě, školí zájemce, což pochopitelně často bývají představitelé vlád, v oblasti forenzní analýzy mobilních telefonů a samozřejmě představují své produkty.

Co je forenzní analýza mobilních telefonů Mobilní telefon je dnes do značné míry jakýmsi otiskem digitálního života uživatele podobně jako otisk prstu. Vypovídají o něm fotografie, telefonáty, data ze sociálních sítí, poznámky, videa, zprávy a podobně. Díky použití moderních nástrojů vyšetřování mobilních telefonů je možné získat mnoho dat přímo v terénu a hned jednat.



Vzhledem k tomu, že jsou telefony připojené k internetu, je snadné použít k telefonování software, který šifruje pakety posílané do telefonu, a odposlech je tak nemožný. To je důvod, proč je potřeba umět přímo z telefonu zločince získat co nejvíce dat, která mohou pomoci při jeho usvědčení. Analýza telefonu je mimořádně přínosná nejen v případě podezřelých osob, ale také je-li nalezena oběť a telefon je často jediným zdrojem informací, které jsou v tu chvíli k dispozici.

Úspěch v Latinské Americe

Firma v současnosti působí prakticky po celém světě. Dušan Kožušník vysvětluje, že Compelson musel výrazně posílit tým pro bezpečnostní produkty. Bezpečnost totiž ještě nedávno nebyla tak žhavým tématem jako dnes. Rostl ovšem mobilní trh, proto chtěla firma zákazníkům nabídnout nástroje pro lepší práci s mobily. Věnovala se tedy převážně již zmíněným produktům managementu a kopírování chytrých mobilů.

Několik posledních let je ovšem zřejmé, že se bezpečnostní situace ve světě změnila. A tak se Compelson na oblast „forensic“, tedy forenzní analýzy, opět zaměřil. Aktuálně dokončuje vývoj verze 6.0 svého produktu Mobiledit Forensic.

Vlajkový produkt Mobiledit Univerzální nástroj pro pokročilou práci s mobilním telefonem. Dokáže přenést maximum dat mezi širokou škálou různých typů telefonů. Později vznikla i verze pro vyšetřovatele, která funguje jako extraktor mobilních telefonů a cloudů, současně datový analyzátor a generátor zpráv.



Je schopen analyzovat aplikace, získat smazaná data na široké škále typů mobilních telefonů a zvládne i prolomit některá hesla. Využívají ho tedy vyšetřovatelé, mobilní operátoři apod. Mobiledit se těší mimořádné oblibě, používají ho miliony uživatelů.

Na sklonku minulého roku firma podnikla prezentační a přednáškové turné po Latinské Americe, které mu v rámci dlouhodobé spolupráce pomáhala organizovat agentura CzechTrade. Kromě šéfa Dušana Kožušníka se ho zúčastnila také jeho žena Helena Kožušníková, která se do podnikání zapojila před pěti lety coby obchodní ředitelka.

Odborné semináře v osmi zemích navštívilo téměř tři sta specializovaných policistů, vyšetřovatelů, zástupců ministerstev vnitra a financí či soukromníků zabývajících se mobilními technologiemi. Podle slov šéfa firmy účastníci těchto setkání neskrývali nadšení nad tím, jak výrobky Compelsonu mohou jejich práci usnadnit. Nešlo přitom o předváděcí akce, ale o odborné přednášky, na kterých se účastníci učí, jak „vyšetřovat“ mobilní telefony. A po skončení si odnášejí certifikát jako doklad toho, že absolvovali forenzní workshop.

Další turné na obzoru

Manželé Kožušníkovi (stojící vpravo) s velvyslancem České republiky v Peru Pavlem Bechným a jeho ženou během turné po Latinské Americe

Manželé Kožušníkovi si pochvalují součinnost CzechTradu. „Šlo o skutečně intenzivní spolupráci. Agentura nám jednak dodala určitou část kontaktů, ale především pomohla s oslovováním vytipovaných osob v jejich rodných jazycích, tedy ve španělštině a portugalštině, což je vždycky důležité,“ vysvětluje Helena Kožušníková. „Pracovníci CzechTradu se tedy postarali o to, aby se na naše workshopy dostali ti, pro které byly užitečné. A pak akce kompletně připravili, všechno běželo naprosto hladce. Všichni jsou nesmírně fundovaní, schopní a spolehliví, byli jsme s nimi maximálně spokojení,“ zdůrazňuje obchodní ředitelka.

Firma má velké plány a sami manželé Kožušníkovi jsou velmi aktivní. Na letošní rok plánují dvě podobná turné jako po Latinské Americe, a to v Indii a Indonésii. Dušan Kožušník se vloni na podzim dokonce zapojil do komunální politiky, podařilo se mu s jeho uskupením vyhrát volby na Praze 10. Do toho přímo řídí oddělení vývoje Compelsonu, který zaměstnává dvacet pět lidí. „A aby toho nebylo málo, v březnu se zúčastníme tří odborných konferencí, na nichž budeme přednášet. Dvě proběhnou v Londýně a jedna v Norsku,“ uzavírá Dušan Kožušník.

Mobilní telefony jsou dnes digitálním otiskem našich životů

