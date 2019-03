USA díky těžbě z břidlic ve vývozu Ropy brzy předstihnou Rusko

Spojené státy se díky masivnímu rozvoji těžby ropy z břidličných formací stanou v příštích pěti letech motorem růstu nabídky ropy na světovém trhu. Do roku 2024 předstihnou Rusko a ohrozí pozici Saúdské Arábie jako největšího světového vývozce ropy. Uvedla to dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve zprávě, která analyzuje trh s ropou a výhled na příštích pět let.