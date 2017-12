Jsme skoro bezpapírová pojišťovna. Některé pojistné produkty si lidé chtějí přečíst na papíře, ale většina je plně automatická. Šetříme životní prostředí i náklady. Úspora je v řádech desítek milionů ročně, říká členka představenstva pojišťovny Uniqa Lucie Urválková.

Příští rok vstupuje v platnost evropská směrnice o ochraně osobních dat GDPR. Kolik vás stálo její zavádění?

Předběžně jsme to odhadli zhruba na padesát milionů korun. Jsou to převážně náklady na technické řešení, procesy, na IT, ale samozřejmě i personální náklady. Využíváme i externí poradce.

To je poměrně vysoký náklad i na větší pojišťovnu jako Uniqa. Snížíte kvůli tomu třeba investice?

Některé částky budeme odepisovat, takže se nám rozmělní do více let. Nicméně další plánované investice určitě omezovat nehodláme. Naopak se zavedením GDPR některé provážeme, protože se hodí některé změny a úpravy systému dělat najednou.

Jinak je pravda, že GDPR pro nás, stejně jako pro ostatní firmy na trhu, znamená velmi podstatné náklady. Nicméně vedle toho je stále mnoho dalších legislativních novinek z domácí či bruselské líhně. Přetavit všechno do běžného života pojišťovny stojí obrovské peníze a lidské kapacity. Proto je regulatorní zátěž aktuálně asi největším břemenem.

Do čeho tedy Uniqa nejvíc investuje?

Do nových technologií a inovací. Například jsme investovali milion eur do české fintechové služby Twisto. Máme tam jeden z podílů. Můžeme tímto novým, pro nás alternativním kanálem nabízet pojistné. Jde o řešení pro odložené platby na internetu. Twisto nyní nově začíná s vydáváním kreditních karet. My je můžeme vhodně doplnit pojistnými produkty. A naopak – odložené platby plánujeme nabídnout našim klientům, kteří využívají on-line platby pojistného.

Stanou se tyto elektronické kanály mainstreamovými?

Z našich výzkumů máme jiné závěry. Lidi si informace zjistí na internetu, ale potom jdou do pobočky, kde se poradí a s poradcem stejně uzavírají smlouvu převážně on-line, bezpapírově – dokumentace jim přijde na e-mail a podepisují ji biometricky.

On-line pojištění přes web bez asistence poradce meziročně stále roste, ale vždy bude spíše komplementární formou. Jen u cestovního pojištění registrujeme dvouciferné nárůsty každý rok a dá se předpokládat, že tento způsob sjednání v budoucnu převáží.

Kde ještě inovujete kromě fintechu?

Například v oblasti likvidace škod klientů. Nabízíme režim tzv. expresní škody. Když se telefonicky domluvíme, že je to pro klienta preferovaná forma vyřízení, a škoda je jasná, dojde k elektronické výměně dokumentace a po jejím schválení k výplatě náhrady během pár hodin od nahlášení. Mělo to například velmi pozitivní ohlas při nedávné vichřici Herwart, kdy jsme do dvou hodin od odsouhlasení klienty posílali pojistná plnění. Expresní škody se týkají běžných škod, jako jsou drobné plechové kolize aut, střety aut se zvěří, vodovodní škody nebo živelní škody u majetku občanů apod.

Jak se vyvíjí u Uniqy škodovost?

Už třetí rok za sebou je v neživotním pojištění vcelku příznivá, těsně pod šedesáti procenty. Samozřejmě ji sledujeme segment od segmentu – například v havarijním pojištění a povinném ručení v posledním roce výrazně vzrostla. V posledních měsících registrujeme nárůst i u živelního pojištění průmyslových podniků a firem – i kvůli zmíněné vichřicí Herwart.

Který segment roste nejrychleji?

Vzhledem k ekonomickému boomu a konzumní náladě rostou velmi dobře autopojištění, pojištění nemovitostí i cestovní pojištění. Všechny tři segmenty dokonce dvouciferně.

Jak to vypadá s životním pojištěním, kde se loni změnila legislativa?

Změnilo se rozložení provizí a zavedlo storno, což mělo ozdravný účinek na odvětví, i když jsou tyto kroky u některých obchodních kanálů spojeny s určitým útlumem. V posledních měsících nicméně trh mírně ožil a běžně placené životní pojištění znovu nepatrně roste.

Hlavním problémem bylo v minulosti přetáčení pojistek, k čemuž už dochází daleko méně. Nicméně zůstávají ještě příliš nízké pojistné částky, na které se naši lidé pojišťují. Ty by v mnoha případech nestačily pokrýt výpadek příjmů po nějaké fatální události.

Ruší si lidé i kapitálové životní pojištění, když jim dojdou peníze?

Lidé, kteří mají ještě staré smlouvy s garantovanou technickou úrokovou mírou, která byla před rokem 2000 čtyři i pět procent, ruší své pojistky zřídka. Každý rok dostanou čtyři procenta, a to i v dnešní době, kdy desetiletý státní dluhopis má roční výnos 1,6 procenta. Rozdíl musí doplatit pojišťovna z vlastních zdrojů.

Kolik těchto smluv máte?

Jsou to stále ještě desítky tisíc smluv. To je dnes samozřejmě zátěž.

Pojišťovny v minulosti kupovaly kvůli výnosům například i nemovitosti. Jaké je rozložení vašich aktiv?

Jsme konzervativní investor. Převážně investujeme do státních dluhopisů, máme ale i korporátní dluhopisy (těch je menšina). Historicky máme jen jednu nemovitost a neplánujeme nákupy.

Převážně investujeme do státních dluhopisů a podílových fondů. Ostatní druhy investic jsou zastoupeny v menší míře. Na oblast nemovitostí, jejich nákup, správu a prodej máme v koncernu vyčleněnou specializovanou společnost.

Výnosy z dluhopisů jsou rekordně nízko. Kde pojišťovny hledají svůj zisk?

Hospodářský výsledek pojišťovny je tvořen dvěma částmi: finančním umístěním a pojistně-technickým výsledkem. Finanční výsledek jde dolů. Staré dobré dluhopisy docházejí, jsou nahrazovány novými, jejichž zhodnocení je výrazně nižší.

Pokud se bavíme o životním pojištění, tak pojišťovny na nedostatečnou úrokovou míru, tj. na rozdíl mezi současným zhodnocením, a zhodnocením, které klientovi dle smlouvy garantují, tvoří rezervu a doplácejí z vlastních zdrojů. Tvorba této rezervy se samozřejmě odráží v hospodářském výsledku.

Je potřeba pracovat se škodovostí?

Ano. Je třeba inovovat, optimalizovat. Jsme také skoro bezpapírová pojišťovna. Některé pojistné produkty si lidé chtějí přečíst na papíře, ale většina je plně automatická. Šetříme životní prostředí i náklady. Úspora je v řádech desítek milionů ročně. Uniqa pojišťovna bude ke konci roku atakovat hranici šesti miliard korun předepsaného pojistného.

