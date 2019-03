Umělá inteligence je budoucností Spojených arabských emirátů

Přínos umělé inteligence pro ekonomiku je odhadován pro SAE podílem 33,5 %, následuje Saudská Arábie s ukazatelem 31,3 %, u ostatních zemí z Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu to bude 28,8 % a Egypt vykáže 25,5 %. Technologie AI by do roku 2030 mohly přispět k růstu HDP v SAE až 96 miliardami USD, což odpovídá podílu 13,6 %.

Postupné zavádění technologií AI do ekonomiky SAE je zcela v souladu se strategií země. Existuje celá řada oborů, ve kterých technologie AI najdou své uplatnění. Ať už se jedná o zdravotnictví, e-commerce, finanční služby, správu a analýzu velkého množství dat, automatizaci nebo péči o zákazníky.

Na druhou stranu je poukazováno na obavy spojené s riziky z narušení bezpečnosti, úniku dat, ohrožení osobního soukromí, nahrazování pracovních míst roboty, nedostatku znalostí požadovaných od dodavatelů a absence regulačních rámců v mnoha zemích. Společnosti, které se specializují na umělou inteligenci, tak mají možnost tyto obavy svou osvětou rozptylovat.

Nasazení speciálního robota pro úklid dubajského metra je dobrým příkladem, že se SAE nebojí zavádět nové technologie do běžného života.