Turecko zůstává perspektivním trhem. Neutíkejte, radí exportérům CzechTrade

Autoritativní politika prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana odrazuje zahraniční investory, turecká lira oslabuje a celá tamní ekonomika prochází turbulentním obdobím. To se částečně projevilo i na vzájemné obchodní bilanci s Českou republikou. Zatímco před rokem 2012 rostl český export do Turecka zhruba o třicet procent ročně a ještě před třemi lety byl růst dvouciferný, v roce 2017 a loni už došlo k poklesu.

Přesto nemusí současný vývoj vzájemné obchodní vztahy s Českou republikou zásadně poškodit. Podle ředitele zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Istanbulu Vladislava Polácha to má více důvodů. „Významným benefitem osmdesátimilionového Turecka je nejen velikost trhu, ale především to, že je jeho obyvatelstvo mladé. Průměrnému Turkovi je něco málo přes třicet let a populace se rychle rozrůstá, zhruba o 800 tisíc lidí ročně. Výrazně se tedy zvyšuje počet spotřebitelů,“ shrnuje Polách.

Zlatá brána do střední Asie

Turecko má navíc od 90. let s EU celní unii, což v praxi znamená, že zde mají čeští exportéři výhodnější celní tarify. „Země je navíc mezi českými exportéry právem vnímána jako brána pro vstup do třetích zemí, zejména střední Asie, Blízkého východu a do Afriky,“ doplňuje Polách.

Podívejte se na celý rozhovor s Vladislavem Poláchem:

To je dáno historicky – velikostí a významem Osmanské říše - a podstatná je i kulturní blízkost Turecka a států střední Asie. „Ve zmíněných třetích zemích tradičně fungují turecké firmy jako významní distributoři. Mají zde své dlouholetá zastoupení a vy je potřebujete přesvědčit, aby nedistribuovali vaše zboží jen v Turecku, ale skrze svou síť nabídli vaše produkty v Turkmenistánu, Kazachstánu či dalších zemích,“ říká Polách.

Vzhledem k hospodářské situaci a politickým turbulencím je dnes vstup na turecký trh komplikovanější. To připouští i zástupce CzechTrade, zároveň ale české vývozce uklidňuje.

Některé obory pokles liry nezasáhl

„Je to složitější, ale ne všechny obory se zaměřují jen na turecký trh a krize se jich výrazněji nedotýká. Například automobilový průmysl, který je tahounem místního exportu (osm z deseti aut se vyváží), má příjmy v eurech respektive v dolarech a situace je tam lepší než v jiných odvětvích. Podobné je to například s loďařským průmyslem,“ prozrazuje Polách.

„Horší je to v energetice, kde má řada provozovatelů úvěry v cizích měnách, ale příjmy v tureckých lirách, zejména od domácích spotřebitelů,“ doplňuje zástupce CzechTrade. Energetika je přitom jednou z klíčových položek vzájemného byznysu s Českou republikou. „Co se týče energetického sektoru, který je skutečně tahounem naší obchodní spolupráce, čeští energetici by měli změnit mentalitu a nezaměřovat se jen na provozovatele elektráren,“ radí Vladislav Polách.

„Turci jsou totiž jedním z největších exportérů stavebních prací na světě, takže by se měli Češi soustředit na spolupráci s EPC (Engineering Procurement Construction) společnostmi – tedy podniky, které primárně stavějí elektrárny v zahraničí. Právě tyto firmy by měli tuzemští energetici oslovit, to by měla být jejich hlavní cílová skupina do budoucna.“

Neutíkejte, radí CzechTrade

Rozhodně ale z malé Asie neodcházejte, radí nejen českým energetikům Polách. „Byznys mezi Tureckem a Českem totiž není jen o penězích, ale také o osobních vazbách. Ty jsou mnohem důležitější než v našich podmínkách a právě současná krize dává zástupcům českých firem možnost tyto vazby budovat respektive posilovat,“ přibližuje ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Istanbulu.

Kromě zmíněné energetiky je klíčovým odvětvím obchodu mezi Českou republikou a Tureckem samozřejmě automobilový průmysl. „V Turecku je Škoda respektive Skoda velmi známou značkou. Z deseti nejvýznamnějších položek českého exportu do Turecka, jsou tři z oblasti automotive a dvě – vývoz vozidel a náhradních dílů - mají pomyslné zlato a stříbro. Zbylé položky kromě vývozu živého dobytka patří do strojírenství,“ upozorňuje Polách.

České firmy dobývaly turecký trh už v minulosti. Řada z nich tu má skvělý zvuk a dnes zde příběhy úspěchu píší další a další zástupci tuzemského byznysu. „Určitě jsme v Turecku mimořádně známí v oblasti kolejové dopravy, protože Škoda Transportation tady v nedávné době zrealizovala dvě velké zakázky tramvají pro města Konya respektive Eskišehir. Známé jsou díky CZ LOKO české lokomotivy a z minulosti je tu populární Jawa,“ vypočítává zástupce CzechTrade.

Kvalita především

Češi mají rovněž významné investice v místní energetice. ČEZ vlastní v Turecku distribuční sít pro 1,3 milionu lidí a několik elektráren. Teprve nedávno začala být za Bosporem aktivní společnost Energo Pro, která v zemi staví největší soukromou vodní elektrárnu, která by se měla spustit v roce 2022.

„Český export ale není jen o velkých firmách, do Turecka vyváží své výrobky řada menších společností, pro které mají Turci dveře otevřené,“ doplňuje Polách.

Podle jeho slov je alfou a omegou vzájemných obchodních vztahů nabídka kvality. Tu Turci upřednostňují především a jsou za ni ochotni si i připlatit. Důležité je také již zmíněné budování osobních vazeb - zahraniční firma si potřebuje najít spolehlivého místního partnera, který umí v teritoriu její výrobky prodat.

A právě to je podle Vladislava Polácha klíčová role zahraniční kanceláře CzechTrade. „CzechTrade pomáhá českým podnikatelům výrazně právě s tímto bodem – tedy vyhledáním obchodního partnera, který jim pomůže se na trhu etablovat. To je v tamních podmínkách klíčová věc,“ dodává.

Článek vyšel na webu BusinessInfo.cz