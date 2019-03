Trh placené televize není v Česku zatím velký, říká šéf SES Astra

Trh distribuce televizního signálu prochází významnými změnami – jak v celé Evropě, tak i u nás v Česku. Pozemní, terestrické vysílání se připravuje na přechod na nový formát DVB-T2, roste podíl televize přes internet (IPTV) a satelitní televize, která po několik dekád držela významný podíl na trhu, musí držet krok s konkurencí.

„Naší výhodou je kvalita signálu. Výjimečně vysoká přenosová kapacita vysílání je obzvláště důležitá s rozvojem 4K a rostoucí poptávkou po UHD programech. Už HD před řadou let bylo zpočátku „taženo“ satelity, podobné je to i dnes s UHD,“ říká Martin Ornass-Kubacki, viceprezident a regionální ředitel společnosti SES Video pro střední a východní Evropu. Pod ní patří i SES Astra, největší satelitní provozovatel satelitní televize v Evropě, na které běží třeba česká platforma Skylink.

V únoru 1989, takřka přesně před 30 lety, vzlétla z kosmodromu ve Francouzské Guayaně raketa Ariane 4, která na oběžnou dráhu vynesla družici Astra 1A, první. V té době přes satelit vysílaly čtyři televize, dnes přes paraboly Astra společnost SES vysílá přes 400 kanálů, z toho zhruba 80 v HD kvalitě. Vloni jste vypustili dalších pět nových satelitů, k jakým účelům slouží?

Existuje mnoho důvodů pro uvedení nových satelitů do provozu. Máme 99procentní globální pokrytí, takže rozhodně nemusíte vypouštět více družic pro lepší pokrytí. Ale satelity mají svou životnost, takže hlavním důvodem pro výrobu a vypouštění nových satelitů je nahrazení těch stávajících. Starší družice je občas třeba vyměnit.

Jak často musíte satelit nahradit?

Obvyklá životnost je přibližně 15 let. Ale my už děláme vše, co je v našich silách, abychom spustili na oběžné dráze technickou revoluci. S našimi partnery, jako jsou Airbus a Boeing, připravujeme novou generaci satelitů s iontovým pohonem, u kterých bude možnost tankovat palivo na oběžné dráze, a také satelity, které budou založeny na stavebních blocích – v podstatě modulární koncepci. V současné době nemůžete například udělat nic, když satelity spotřebují palivo, které se používá k příležitostné opravě kurzu. Představte si ale, že na oběžné dráze bude loď, která bude schopná dotankovat nádrže satelitů a vyměnit modulární bloky satelitu za jiné. To by umožnilo výrazně prodloužit životnost satelitu nebo změnit jeho účel.

V současnosti tedy nemůžete změnit funkci satelitů ze Země?

Satelity se už nyní stávají víceúčelovými díky novějším, pokročilejším systémům na palubě, což umožňuje výrazně měnit vysílací parametry podle okamžitých potřeb, a tedy jejich funkci. Efektivnější využívání hardwaru satelitu může také výrazně zvýšit přenosovou kapacitu satelitu, a navíc nepotřebuje nosit signální filtry, frekvenční měniče a další zařízení vážící stovky kilogramů. Což je druhý důvod, proč občas musíme nahradit starší satelity: potřebujeme okamžitě reagovat na potřeby zákazníků.

Jak se požadavky a potřeby v průběhu času mění?

Máme různé typy zákazníků, od poskytovatelů komerčních televizí, nevládních nebo neziskových organizací přes vlády, zdravotní organizace až po společnosti provozující lodě nebo letadla. Máme řešení pro všechny případy a můžeme změnit nastavení satelitů, abychom změnili jejich aktuální účel, ať už někdo potřebuje vysílat živý televizní signál z regionu zasaženého přírodní katastrofou, nebo zajistit připojení v podstatě kdekoliv.

Čímž jsme se dostali k třetímu důvodu, proč spouštíme nové satelity na oběžnou dráhu, kterým je naše dceřiná společnost O3b Networks. Se souhvězdím satelitů na střední oběžné dráze Země (nachází se níže než běžné satelity na geostacionární oběžné dráze – pozn.red.) nabízíme výborné vysokorychlostní datové připojení s nízkou latencí. Připravujeme vypuštění sedmi satelitů O3b mPower, pak budeme schopni dodávat rychlé připojení až 10 gigabajtů na jakoukoli loď na moři pomocí více než 35 000 paprsků, které jsou na satelitech nainstalovány. Čímž budeme schopni v podstatě téměř neomezenou datovou a hlasovou konektivitu kdekoliv na Zemi.

Takže vy, provozovatel satelitní infrastruktury, začnete poskytovat internet. Přitom právě internet transformuje způsob konzumace televize. Jak vnímáte konkurenci v podobě IPTV (televize šířená přes internet)?

Ve skutečnosti jsou poskytovatelé IPTV i kabelových sítí našimi klienty: 94 procent kabelových operátorů a 90 procent IPTV poskytovatelů v Evropě využívá naše SES satelity k distribuci svých kanálů. Možná vidíme jejich služby jako potenciálně konkurenční službám našich partnerů, ale satelity mají své jedinečné vlastnosti.

Které třeba?

Satelitní vysílání zůstává nejúčinnějším a nejkvalitnějším způsobem masového přenosu televizního vysílání, zejména vzhledem k formátům HD a Ultra HD. Nabízí nejlepší dosažitelnou kvalitu obrazu a zvuku kdekoli, zatímco rychlost připojení k internetu a následná kvalita vysílání se může regionálně lišit z mnoha důvodů. Výjimečně vysoká přenosová kapacita vysílání založeného na satelitech je obzvláště důležitá s pokrokem technologie 4K a rostoucí poptávkou po UHD programech. HD bylo zpočátku v podstatě „taženo“ satelity, a podobné je to i v dnešní době s UHD. SES již nabízí světově přibližně 40 komerčních Ultra HD kanálů, z nichž 5 je v Evropě k dispozici v režimu FTA (volné, nekódované) na hlavní orbitální pozici ASTRA 19,2°E. Rozmanitost a téměř nekonečné množství kanálů je také něco, s čímž nemůžou konkurovat jiné způsoby televizního vysílání.

Klíčovou výhodou je nezávislost na geografických faktorech. Nemusíte klást kabely přes hory a do odlehlých regionů, ani budovat žádnou další pozemní infrastrukturu. Signál je vysílán z geostacionární oběžné dráhy, 36 tisíc kilometrů nad zemským povrchem, bez ovlivnění topografií, přírodními katastrofami, teroristickými útoky nebo politickými problémy.

Nedostatkem satelitní televize, oproti konkurenčním platformám, je menší nabídka online funkcí.

Jak my, tak naši partneři - v České republice to je platforma Skylink - již na to máme řešení. Naše dceřiná společnost MX1 vyvinula nástroj pro správu obsahu a metadat, VOD (video na vyžádání – pozn. red.), online video a související procesy distribuce obsahu, v podstatě integrující satelitní vysílání s internetovými funkcemi, jako je nahrávání, archív nebo časový posun. A Skylink také spustil vlastní internetovou platformu, která rozšiřuje funkce televizních kanálů z našich satelitů Astra o tyto funkce. Satelity Astra mimochodem zná 49 procent Čechů, ať už využívají satelit, nebo ne.

Česko čeká přechod na modernější terestrické vysílání DVB-T2. Vnímáte to jako ohrožení, nebo potenciál pro rozvoj satelitního byznysu?

Co nejvíce škodí našemu podnikání je - bohužel - česká vláda, která se rozhodla podporovat výhradně pozemní televizní vysílání, například uvalením povinnosti České televizi vysílat své kanály v této síti. Nepovažuji to za spravedlivé, jelikož zhruba polovina Čechů sleduje televizi přes satelit, kabel nebo IPTV. A provozovatelé DVB-T2 sítí, tak vlastně získají dotace na spuštění provozu v DVB-T2, zatímco jiné způsoby televizního vysílání nedostanou nic.

To je mimo jiná dáno tím, že se museli vzdát části vysílacího spektra. DVB-T2 má i výhody, jako třeba lepší podporu HD, tedy kanálů ve vysokém rozlišení.

To je pravda, nicméně nikde není zaručeno, že komerční stanice budou HD kanály v DVB-T2 opravdu vysílat. Ve skutečnosti většina stanic uvedla, že při nutnosti vyšších nákladů na HD vysílání přes pozemní vysílače je nereálné, aby zůstaly bez poplatků. Takže diváci pozemního vysílání možná nakonec za HD kanály v DVB-T2 budou platit. A samozřejmě již teď nejsou nadšeni z požadavku na koupi nové televize splňující nový standard vysílání. Což je něco, co nemusíte dělat, pokud sledujete kanály ze satelitu. Takže to vnímám jako naši výhodu.

Poslední čtvrtletí roku 2018 bylo poměrně bohaté na události v českém satelitním odvětví: platforma Flix TV skončila a Skylink oznámil záměr koupit freeSAT. Znamená to, že na trhu mohou přežít pouze velcí hráči?

Navzdory téměř 100procentnímu vlastnictví televizního přístroje v českých domácnostech není trh placené televize tak velký, takže přirozeně malí nebo noví hráči to mají na trhu těžké. Musíte mít desítky tisíc předplatitelů, abyste dosáhli ekonomického zlomu, což je něco, co se zmíněné Flix TV nepodařilo. Podle dostupných informací v médiích jejich satelitní partner ani po urgencích a jednáních nedodal kvalitní satelitní signál, což je dnes vážně nutnost. Jsme hrdí na to, že podle průzkumu NMS je s kvalitou signálu z našich SES Astra satelitů spokojeno 94 procent diváků, přičemž jsou v tom zahrnuti i předplatitelé platformy Skylink. Musíme zajistit, aby satelit zůstal předním způsobem přijímání televizních signálů, pokud jde o kvalitu signálu i obrazu.

Elon Musk před časem oznámil, že chce vypouštět rakety na oběžnou dráhu a do vesmíru mnohem levněji, a již nyní se náklady výrazně snížily oproti konkurenci a předchozím letům. Spolupracujete se SpaceX na vypouštění telekomunikačních družic?

Používáme různé nosné rakety, protože je strategicky důležité, aby se nespoléhalo pouze na jednoho dodavatele, což platí i pro různorodost výrobců našich satelitů a výběru vesmírných středisek. A ano, jsme hrdí partneři SpaceX, přičemž většina našich nedávných družic byla vypuštěna na palubě rakety Falcon 9. Klíčem ke snížení výdajů na starty a vynesení je opětovná využitelnost. Bylo nám proto ctí být prvním satelitním operátorem, který si nechal svůj satelit vynést na oběžnou dráhu na předtím použité raketě. Jednalo se o satelit SES-10 a další poté následovaly. Znamenalo to pro SpaceX značnou podporu z naší strany, protože ne každý chtěl v této průkopnické akci riskovat možnou ztrátu družice.