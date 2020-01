Toyota věří létajícím taxi. Do startupu investuje 400 milionů dolarů

Společnost Joby Aviaton získala v poslední době příslib investic ve výši 590 milionů dolarů, píše agentura Bloomberg. Kromě největšího příspěvku od Toyoty ji podpoří ještě například Baillie Gifford či Global Oryx. Na projekt létajícího taxi už celkově vybrala 720 milionů dolarů, což z ní dělá největší startup na poli eVTOL (electric Vertical Take Off and Landing), tedy přístrojů, které umí vertikálně startovat a přistávat. V prosinci loňského roku oznámila Joby spolupráci s dalším velkým partnerem, alternativní taxislužbou Uber.

„Letecká přeprava je pro Toyotu dlouhodobým cílem,“ uvedl výkonný ředitel Toyoty Akio Toyoda. „Ve spolupráci s Joby vidíme potenciál k revoluci na poli dopravy a života obecně.“

Návrat stoleté technologie: vírníky mohou létat ve městech jako taxi

Vizualizace vírníku pro společnost Uber od firmy Jaunt Air Mobility. ( Autor: Jaunt Air Mobility )

V rámci oznámení spolupráce s Toyotou a dalšími partnery zveřejnila Joby obrázek prototypu svého zařízení, které připomíná velký dron s šesti vrtulemi. Jejich elektrické létající taxi, které pojme až čtyři pasažéry a jednoho pilota, by mělo být schopné na jedno nabití uletět až 240 kilometrů. Maximální rychlost taxi je 320 kilometrů za hodinu.

Projekty létajících taxislužeb naráží na celém světě na přísné regulace. Joby se snaží získat certifikát od agentury ministerstva dopravy Spojených států amerických pro civilní letectví a dalších světových regulačních organizací. Podle představitelů startupu jde o proces, který by měl zabrat tři až pět let a na jehož úspěšném provedení začala společnost pracovat už v roce 2018.

Funkčnost svých přístrojů by Joby, která zaměstnává 400 lidí, chtěla demonstrovat na ukázkách nejdříve za tři až pět let, s etablováním tisíců létajících taxi na trhu počítá s rokem 2035. Právě v tom roce se podle německé poradenské společnosti Horváth & Partners má vzdušná taxislužba globálně rozšířit jako běžná varianta dopravy.

