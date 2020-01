SZIF: Brusel schválil proplacení projektů Agrofertu, pochybnosti jsou u jednoho

Zemědělsko-potravinářský holding Agrofert Babiš vlastnil do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle kritiků ale premiér Agrofert nadále ovládá. Právní služba EK dospěla koncem listopadu k závěru, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má zároveň vliv na rozhodování o rozpočtu i dotacích. Babiš střet zájmů opakovaně odmítá.

Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír upozornil na to, že jednání s Evropskou komisí, vyvolané kvůli auditu EK o údajném Babišově střetu zájmů, je důvěrné. Nelze proto podle něj zveřejňovat detailní informace. Dodal, že auditní procedura ještě není u konce. EK má měsíc na zpracování výsledků úterního jednání, ke kterým se poté bude moci Česko znovu vyjádřit. Za dalších šest měsíců by komise měla předložit konečné znění zprávy. Pokud by pak Česká republika nesouhlasila s výsledkem, je možné podle Šíra smírčí řízení, v nejzazším případě by mohlo Česko podat na rozhodnutí žalobu. Dodal, že z 52 dosavadních zemědělských auditů polovina skončila bez korekce a smírčích řízení se uskutečnilo 16.

Podle Šebestyána se v úterý prakticky nejednalo o projektech přihlášených po předloňském srpnu, kdy začala platit přísnější evropská směrnice o střetu zájmů. „Ještě nejsme s Evropskou komisí tak daleko, abychom se mohli za nás jako za fond rozhodnout o dalším postupu,“ řekl.

O jakou přesnou sumu by mělo u Agrofertu jít, Šebestyán neřekl. SZIF loni uvedl, že vyplatí schválené dotace mezi únorem 2017 a předloňským srpnem. Mělo jít o dva projekty za 51,2 milionu korun. Společnost Kladrubská měla získat skoro tři miliony korun na nový nakladač, dalších 48 milionů korun pak firma Lipra Pork na modernizaci chovů prasat. V tomto týdnu pak web iRozhlas.cz informoval, že SZIF žádost o proplacení evropské části dotace pošle do konce měsíce. Také se řešily dotace pro firmy SPV Pelhřimov, kterou už EU proplatila, a projekty za další desítky milionů korun, například 53,5 milionu pro společnost Česká vejce farms, které už stát ze svého rozpočtu společnosti zaplatil.

Unijní exekutiva se k úternímu jednání nechce vyjadřovat. „Dokud auditní proces neskončí, komise jej nebude nijak komentovat,“ uvedla mluvčí EK. Brusel už dříve uvedl, že konečná verze auditu by měla být hotova nejpozději v únoru.

Babiš opakovaně odmítl, že by byl ve střetu zájmů a že by Česku hrozilo vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding, který do února 2017 před vložením do svěřenských fondů Babiš vlastnil, postupoval podle zákonů.

Loni v listopadu poslala EK do Česka jinou auditní zprávu zaměřenou na čerpání ze strukturálních fondů, podle které Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Spekulovalo se, že Česko by na základě zjištění auditorů mohlo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun. Babiš i v tomto případě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Podle Šebestyána by neměl být problém s možným střetem zájmu u firmy Agrotrade, kterou z 80 procent vlastní otec ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). „Rozhodli jsme se, že tyto projekty odblokujeme,“ řekl. SZIF tak začne žádosti firmy posuzovat, případně s Agrotradem podepíše smlouvu o poskytnutí dotace. Ministr se u dvou projektů z října 2018 podle Šebestyána nepodílel na rozhodovacích procesech.

