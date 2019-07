Střední Morava svědčí imigrantům. Je na špičce v zaměstnávání lidí ze zemí mimo EU

Zaměstnání tam mělo téměř devět z deseti přistěhovalců, přesněji 88 procent. Žádný jiný region Evropské unie nevykazuje tak vysokou míru zaměstnanosti imigrantů ze zemí mimo EU. Úrovně zaměstnanosti přesahující 85 procent dosáhly loni kromě střední Moravy už jen jihoanglický Dorset a Somerset a Vilniuský kraj ve východní Litvě.

„Pramení to ze dvou klíčových příčin. Situace na tuzemském trhu práce je obecně nejpříznivější v celé EU. Zadruhé, tuzemská legislativa týkající se imigrace do země a pracovních povolení pro zahraniční státní příslušníky je poměrně striktní, což do značné míry zaručuje právě to, že přistěhovalci budou v Česku opravdu zaměstnáni,“ komentoval statistiku Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.

Nejslabší zaměstnanost přistěhovalců v EU naopak vykazuje řada regionů Francie, Německa (zejména jeho východní části), dále Belgie, Nizozemska a Švédska. V těchto regionech zaměstnanost imigrantů loni nedosahovala ani 50 procent.

