Štěpení nejznámnější kryptoměny se nekoná. Bitcoin přesto posiluje

Přibližně týden před nasazením nové aktualizace vývojáři oznámili, že práce na přípravě štěpení bitcoinu zastavují kvůli nedostatečné podpoře v bitcoinové komunitě. Kontroverzní upgrade komentoval na twitteru tvůrce konkurenční kryptoměny litecoin Charlie Lee slovy: „Díky Bohu, že lidé dostali rozum“.

Thank God people came to their senses and abandoned SegWit2x last week.



Cheers to all the Bitcoin developers for keeping the network safe and secure throughout the years! https://t.co/4YgPev073W